Choveram elogios; choveu 100 milímetros

NESTE PERÍODO DE QUADRA CHUVOSA no Ceará, usamos muito o verbo "chover". Ao falarmos sobre o volume de chuvas, vem a dúvida: choveu 100 milímetros? Ou choveram 100 milímetros? O verbo "chover" é classificado como um fenômeno da natureza. Assim, não tem sujeito, é impessoal. Portanto, deve ser conjugado sem variações, na 3ª pessoa do singular. Usa-se: "Choveu 100 milímetros", "Choveu ontem", "Choverá amanhã". Quando o verbo for usado em sentido figurado, é flexionado: "Choveram pétalas de rosa na festa", "Choveram elogios para você", "Chovem oportunidades para ele".

CHOVER E CHUVA

O VERBO é escrito com a letra o, "chover". Embora escrevamos chuva com u, não existe "chuver" com u. As demais conjugações são escritas também com o: choveu, chovendo, choverá.

TROVEJARAM

COMO SÃO TAMBÉM considerados fenômenos da natureza, não são conjugados os verbos amanhecer, anoitecer, trovejar, relampejar, ventar, estiar, nevar etc. Quando usados em sentido figurado, são flexionados: "Trovejaram críticas", "A cidade amanheceu alagada".

OS GUARDA-CHUVAS

É TEMPO DE USAR guarda-chuva. Se for no plural, são os guarda-chuvas. Neste caso, como guarda é verbo, ele não é flexionado no plural.

Quando há um verbo + um nome (um substantivo), apenas o segundo elemento é flexionado no plural.

Exemplos:

guarda-roupas

saca-rolhas

beija-flores

vira-latas

caça-fantasmas



Mas, se guarda for um nome (um substantivo), aí ele vai para o plural: guarda-civil (singular) > guardas-civis (no plural).



QUESTÕES

(J Concursos)



Na oração "Chovem propagandas de produtos comerciais", o sujeito é:

a) Simples

b) Oculto

c) Inexistente

d) Indeterminado



Resposta: O correto é a letra a). A frase está certa, porque o verbo "chover" está sendo empregado de forma figurada. Nessa frase, ele não expressa um fenômeno da natureza. Há sujeito na oração, que é "propagandas de produtos comerciais". O sujeito é simples, visto que só há um núcleo (propagandas).



(Passei Direto)



Na oração "Há um chamado especial" o verbo haver é impessoal, portanto, trata-se de uma oração sem sujeito. Assinale a alternativa que também indica um caso de sujeito inexistente.

a) Pediram que fizessem silêncio no tribunal.

b) O cachorro e os gatos estavam aflitos com o barulho dos fogos.

c) Chovia sem parar em Manaus.

d) A professora fez uma excelente revisão.

e) Eles chamaram seus pais.



Resposta: Em todos os itens, há sujeito, exceto na letra c). O verbo chover está empregado no sentido de fenômeno da natureza. Sem sujeito, portanto.



