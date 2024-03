Os talentos escondidos

Foto: Danilo Fontenelle Beleza e delicadeza nas obras de arte que nascem das mãos dos nossos artesãos

.

.

Fortaleza é verdadeiramente uma cidade única. Suas praias, gastronomia intensa e o humor característico em cada esquina amplificam a hospitalidade que é uma marca registrada de nossa terra. Em pouco tempo, os visitantes se sentem em casa, imersos em uma ambientação rápida e acolhedora. Não é de se surpreender que nossa capital seja vista pelos estrangeiros como um refúgio do rigor do inverno e um destino almejado por aposentados.

Além disso, recentemente, testemunhamos uma grande diversidade de produtos e serviços que antes estavam disponíveis apenas em outras capitais. Temos desde médicos reconhecidos nacionalmente até cabeleireiros disputados; de arquitetos renomados a estilistas premiados; de professores respeitados a jornalistas em ascensão. Uma ampla gama de especializações que enchem os cearenses de orgulho.

Chama a atenção também que, em meio aos desafios impostos pela pandemia, muitas pessoas encontraram no artesanato não apenas um escape, mas também uma fonte de esperança e sustento. O que antes era um passatempo ou um bico se transformou em uma verdadeira vocação, uma profissão que floresceu em meio às adversidades, confirmando nossa resiliência e criatividade.

A exploração das habilidades manuais transformou salas de estar em estúdios improvisados, cozinhas em oficinas; pessoas de todas as idades e origens mergulharam no universo encantador do artesanato.

À medida que suas habilidades se desenvolviam, muitos desses artesãos caseiros começaram a compartilhar suas criações com amigos e familiares. O feedback positivo e o apoio os encorajaram a dar o próximo passo: transformar sua paixão em uma fonte de renda. O que começou como um hobby agora se tornava uma oportunidade de negócio, uma maneira de ganhar a vida fazendo o que se amava.

Com a ajuda das redes sociais e plataformas de comércio eletrônico, esses novos empreendedores encontraram um público ávido por produtos únicos e personalizados. De pequenas esculturas a joias artesanais, de roupas customizadas a decorações para casa; de bolos a lembrancinhas de festa, suas criações encontraram um mercado receptivo e em expansão.

Esses empreendedores corajosos e artistas apaixonados encontraram luz nas sombras da adversidade, em um mundo vibrante e pulsante de talento e criatividade, numa celebração da autenticidade e habilidade.

O interessante é que são pessoas comuns, com uma extraordinária capacidade de transformar os materiais mais simples em verdadeiras obras de arte. Com uma destreza impressionante, moldam o barro, entrelaçam os fios, esculpem a madeira e costuram os tecidos, dando vida a objetos que são expressões originais e de uma história única.

Podemos encontrar várias expressões dessa criatividade em locais públicos, a preços acessíveis, seja nos boxes da feirinha da Beira-mar, no Mercado Central, no Centro de Turismo do Ceará (Emcetur), na Ceart (Praça Luíza Távora), nas diversas lojas ao redor da Catedral e na pracinha das Flores e da Cidade 2000.

Aqui também encontramos serviços de gráficas que se equiparam às do sudeste, e outros também genuínos e únicos como os de papelaria da Priscila e da Aline, balinhas personalizadas da Kleny, sacolinhas do Alexandre e amiguris da Kriscia. Todos encantam pelo profissionalismo, talento e atendimento personalizado, superando os produtos padronizados com criações que se destacam pela sua singularidade e autenticidade, nos reconectando com o lado humano de tudo.

Quem consome produtos e serviços tipicamente cearenses sabe que cada transação é mais do que um negócio meramente comercial; é um gesto de apoio e reconhecimento ao esforço de alguém cujo talento estava até pouco tempo escondido.