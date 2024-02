O incansável folião

Foto: Divulgação Capa do disco 'Moraes é Frevo', da Orquestra Frevo do Mundo

Limitar Moraes Moreira ao Carnaval é típico de quem não conhece sua obra. Violonista virtuoso, compositor criativo e intérprete cheio de recursos, ele explorou muitos ritmos em 50 anos de carreira. Do rock à bossa nova, o baiano filho do tropicalismo não parou de buscar novos sons para seu som. No entanto, vamos e convenhamos, está faltando no Brasil quem tenha feito tanto para o Carnaval quanto este que foi um dos primeiros cantores de trio elétrico da história.

Logo, é muita justa a homenagem que a Orquestra Frevo do Mundo presta a esse mestre inesquecível que levou trio elétrico até para dentro do Rock in Rio. Batizado como "Moraes é Frevo", esse é o quinto trabalho do projeto criado em 2007 pelos produtores Marcelo Soares e Pupillo, este reconhecido como ex-baterista e fundador da Nação Zumbi. Inicialmente chamado só de Frevo do Mundo, o projeto ganhou o título de "Orquestra" em 2020, quando lançou o segundo disco - que já trazia Moraes representado em uma versão de Duda Beat para "Bloco do Prazer".

Em 2023, veio o EP "Orquestra Frevo do Mundo Vol.2", com três faixas, e Moraes está entre elas, com o Bala Desejo cantando "Chão da Praça". Ainda no ano passado, Marcelo e Pupillo desviaram a rota sonora para lançar o divertido "Forró do Mundo". Mas, em 2024, eles recuperaram o passo para celebrar o baiano mais pernambucano que se conhece.

"Moraes é frevo" retoma a ideia original do projeto: pegar a tradição do frevo e reembalar com ideias modernas, novos arranjos, vozes contemporâneas e apresentar essa mistura às novas gerações. A base é feita por Kassin (baixo), Pupillo (bateria) e Davi Moraes, filho do homenageado, na guitarra. Os arranjos de sopros são divididos pelos maestros Duda, Henrique Albino, Nilsinho Amarante e Spok, e é por causa deles que o ouvinte pode não perceber que a ideia aqui é trazer um novo olhar para o frevo.

Quem melhor embarca nessa proposta é Céu, que pega a balada oitentista e radiofônica "Sintonia" e transforma numa marcha carnavalesca com ares de Carmen Miranda. Quem também surpreende é Criolo, que se diverte numa versão acelerada de "Preta Pretinha". Sempre disposto a testar novos ritmos, ele surpreende num frevo azeitado pela guitarra de Davi e pelos sopros do Maestro Spok. "Novo GPS contemporâneo da música brasileira, o frevo. Se você não sabia, fique sabendo", avisa o rapper encerrando o assunto.

O álbum de 10 faixas abre com Lenine em casa na faixa "Pernambuco meu". O mesmo vale para Otto em "Pombo Correio": canta com paixão, sem querer criar nada de novo e deixando a composição falar por si. E o álbum segue com Maria Rita se esforçando para impor personalidade em "Festa do Interior", sucesso arrasador do repertório de Gal Costa. Agnes Nunes, tida como uma das revelações da MPB, coloca dose de doçura em "Coisa Acesa", enquanto a pernambucana Uana brinca com os ritmos de "Eu sou Carnaval".

Contando ainda com Moreno Veloso ("Todo Mundo Quer") e Luiz Caldas ("Vassourinha Elétrica"), "Moraes é Frevo" encerra com um encontro emocionante. Lançada no disco de estreia de Moraes, "Guitarra Baiana" une a voz original dele, lá de 1975, com a guitarra do filho Davi, que tinha só dois anos à época. Sem sopros, sem letra, acrescentando só um surdo marcado por Pupillo, a faixa é uma espécie de vinheta de despedida desse compositor que ajudou a fazer o Carnaval brasileiro como ele é hoje. Um erudito da folia, Moraes Moreira morreu em 13 de abril de 2020. Como herança para o Brasil, ele deixou um Carnaval que para sempre vai ser motivo de festa.





Notas Musicais

Casa nova

Após viajar o Brasil com um hipnotizante show em que comemorou 40 anos de carreira, Ritchie deve vir com novo disco em 15 de março. O projeto, com regravações e canções inéditas, será lançado pela Biscoito Fino.

Celebração

Aproveitando o lançamento do filme "One Love", sobre a vida de Bob Marley, a Island Records lançou um álbum com sete versões inéditas para sucessos do guru do reggae. Entre os convidados, que passaram pela curadoria da família Marley, nomes como Leon Bridges, Kacey Musgraves e Jessie Reyez.

Em Vinil

Mês difícil para colecionadores de LPs. Fruto da parceria do clube Três Selos com a gravadora Rocinante, chegaram em versão vinil os discos acústico de Céu, "D", de Djavan, e "Lágrimas ao Mar", fruto do encontro de Arnaldo Antunes com o pianista Vitor Araújo. E ainda falta muito até chegar o 13º...