O que sobrou de maio: singles e discos que merecem atenção

Foto: Instituto Gilberto Gil/Reprodução Gilberto Gil nos bastidores do MITA Festival em São Paulo em 2022. A imagem foi disponibilizada pelo Instituto Gilberto Gil na mostra digital "O Ritmo de Gil", do Google Arts and Culture





Revelação e Xande de Pilares Cair em si

Ainda envolvido com seu trabalho cantando Caetano Veloso, Xande de Pilares reencontra o grupo Revelação, sua antiga banda, e lança o single "Cair em Si". A belíssima balada soul de Djavan, lançado no esplêndido "Milagreiro" (2001), deu super certo em ritmo de pagode. Fico curioso para saber o que o Xande "compositor" vai ganhar com essa experiência de intérprete.

Joyce Moreno Adeus, Améilia

Resultante da última geração da bossa nova, Joyce é craque. Na letra, na voz, na composição ou no violão, ela tem suingue, charme e talento como poucos. E mostra isso tudo no single que responde à famosa personagem de Ataulfo Alves e Mário Lago. Aquela "mulher de verdade" mudou de opinião, não dá mais satisfação, é "firme que nem um rochedo" e se adapta aos novos tempos. Craque!

CAE-BTH Caetano e Bethânia

Quase um ano depois da estreia, chegou essa semana às plataformas digitais o registro da turnê que reuniu Caetano Veloso e Maria Bethânia. Com 33 faixas, o álbum é uma ótima lembrança do show que passou por estádios lotados por quase um ano. E não mais que isso, pois quase todas as faixas já tiveram inúmeras versões e as novas pouco acrescentam. Estão ali a polêmica "Deus cuida de mim", a hipnotizante "Dedicatória", a releitura de "Fé" (Iza), o emocionante bloco em homenagem a Gal Costa e até uma inédita, "Um Baiana", bela homenagem ao BaianaSystem. Mesmo tão frio quanto o encontro dos irmãos, é uma beleza relembrar que aquele show existiu.

Xênia França e Tiago Iorc Quase um segundo

Herbert Vianna compôs "Quase um segundo" após o término dolorido do seu relacionamento com Paula Toller. Do inferno que o Paralama visitou veio uma das mais belas baladas do rock nacional, cheia de vazios, melancolia e dor. Xênia e Tiago revisitaram achando legal encher melismas, nuances e enfeites. Nas partes em que isso fica menos evidente, o resultado é interessante.

Thee Sacred Soul – We don’t have to be alone

Com apenas 5 anos de história, o trio norte-americano faz soul music como os mestres Al Green, Smokey Robinson ou Otis Redding. Os sopros distantes, os vocais doces, a levada que sugere uma dança, tudo cheira a romance, paixão e cumplicidade. Filhos de uma renovação da soul music, de onde veio Amy Winehouse, vale ouvir tudo deles.

Roberto de Carvalho solo

Intimamente ligado ao trabalho doméstico e profissional com Rita Lee, Roberto de Carvalho aproveitou um momento de crise conjugal para lançar seu primeiro e único disco solo. O álbum "Roberto de Carvalho" (1992) combina guitarras furiosas com bateria forte, muitos teclados e uma produção que soa datada. Rita comparece como parceira na balada etérea "Eterno agora". Duas faixas - "Mentiras" e "O que você quer" - seriam regravadas depois pelo casal.

Nonato Lima e Ivete Sangalo Bateu saudade

Nonato Lima é uma das joias da música instrumental contemporânea. Talentoso, trabalhador e gente boa, ele acaba de lançar o single autoral "Bateu Saudade", um xote simpático que chama atenção pela presença de Ivete Sangalo. A letra fala de amor e a levada remete a tantos sucessos do gênero. Tem até aquela conversa no final, quando os dois trocam elogios e brincadeiras. Embora ele possa muito com sua sanfona, é interessante vê-lo num trabalho pop, acessível e assobiável.

João Bosco Corsário

Desde o primeiro disco ao vivo, em 1983, João Bosco já releu a própria obra de diversas formas. Ele viu os sucessos serem reinventados, por si e por outros, inúmeras vezes. Seu mais novo disco, gravado ao vivo no Rio Montreux Jazz Festival, em 2023, é mais uma vez que ele faz a mesma coisa. O diferencial está no grupo que ela chama para acompanhar: o sanfoneiro Mestrinho, o violoncelista Jaques Morelenbaum e a versatilíssima cantora Vanessa Moreno.