O que ficou de julho: indicações de músicas lançadas no último mês

Foto: FERNANDA BARROS Liniker gravou música de Gilberto Gil em julho

Ney Matogrosso Homem com H

Sucesso absoluto dos cinemas em 2025, a cinebiografia de Ney Matogrosso convidou o próprio cantor para dar voz a algumas cenas. Esse EP de quatro faixas resgata algumas dessas cenas, como "Casinha Pequenina", de quando ele relembra sua época de coralista em Brasília. "Rosa de Hiroshima" ganhou novo arranjo, com linhas sinfônicas e detalhes de guitarra, mas a ideia é melhor que o resultado. Não bastasse a capa feia, o EP não passa de curioso.

Sandra e Amora Pêra Eu apenas queria que você soubesse

Quatro anos depois de um tributo a Belchior, Sandra Pêra dedica novo disco a Gonzaguinha, com quem teve um relacionamento. Desse relacionamento nasceu Amora, com quem ela divide "Eu apenas queria que você soubesse", primeiro single do álbum previsto para agosto. A faixa abre com um áudio de Gonzaguinha falando da filha.

Vanguart Ao vivo no palco Supernova

Em 18 anos, o Vanguart atravessou diversas formações até se resumir à dupla que lança o EP gravado no Rock in Rio 2024. Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln seguram a história da banda cuiabana nos dentes cantando rocks e baladas que fogem dos padrões caretas do grande mercado. Hino indie do início do milênio, "Semáforo" segue incrível.

Liniker When the Wind blows

Feita para um abortado álbum em inglês de Gilberto Gil, "When the wind blows" não é nada mais que uma versão de "Deixar você", sucesso mediano do álbum "Um Banda Um". Como o projeto gringo foi esquecido, as fitas se perderam até 2020, quando Gil começou a cuidar do material e convidou Liniker, que deu um toque de samba e luta para manter os graves. O resultado está à altura de uma das maiores vozes do momento.

Adriano Grineberg e Alaíde Costa Quem vem pra beira do mar

Músico com mais de 20 anos de carreira, Grineberg combina seu trabalho ao lado de nomes como Ana Cañas com uma produção própria. Dessa segunda faceta, ele lança este ano um segundo trabalho dedicado a Dorival Caymmi. Quarto single do projeto, "Quem vem pra beira do mar" ganha balanço de afoxé e a voz iluminada de Alaíde Costa, que vem sendo descoberta após 60 anos de carreira. Antes tarde do que nunca.

Robert Plant Everyboby's song

Quanto mais se fala em Led Zeppelin, mais Robert Plant foca em sua carreira solo. Tanto que, aos 76 anos, ele prepara mais um álbum, "Saving Grace", previsto para setembro. O novo single, uma versão da extinta banda Low, retorna às influências de música indiana e tribal, com vocais etéreos e arranjo cinematográfico. Impecável.

Daniela Mercury e Chico César Deus tem mais ocupação

Para celebrar seus 60 anos, Daniela Mercury lançou um single ao lado de Chico César, que há 30 anos a presenteou com "À primeira vista". A nova faça de espiritualidade sem cafonice e combina ritmo acelerado com um canto oratório. E a letra, em resumo, sugere: sejamos gratos pelo que recebemos a cada dia.

Nenhum de Nós A minha casa

A dois anos de completar 40 de formação, o Nenhum de Nós é um caso raro de banda oitentista que se manteve íntegra, atuante e viva desde o início, e sem mudar a formação - a "exceção" fica para João Vicenti, que fez parte da banda até falecer em 2024. E é ele quem divide com Thedy Correa a composição dessa faixa inédita gravada em arranjo acústico. O clima é nostalgia e homenagem.

Zélia Duncan Meu Verbo

Zélia compõe e canta uma faixa - a sua cara - que celebra os 10 anos da plataforma Verbo Gentileza, que busca transformações humanas através de afetos, consciência, conexão interpessoal e outras raridades desse tipo. "Nada mais será o mesmo quando o mundo soletrar em coro", prega a letra.

Azymuth e Luísa – Luísa

Lançado no início dos anos 1980, o EP “Luísa” reuniu essa esquecida cantora com o magistral trio Azymuth em sua formação clássica – Bertrami (piano), Mamão (bateria) e Malheiros (baixo). São duas faixas: o sambajazz “Lenha na Fogueira” e a balada “Romântica”. Em ambas, Luísa solta a voz com uma técnica impecável, timbre límpido e domínio da emoção. Uma curiosidade: não existe registro de quem seja Luísa.