Prata cearense

Marcos Sampaio é jornalista e crítico de música. Colecionador de discos, biografias e outros livros falando sobre música e história. Autor da biografia de Fausto Nilo, lançado pela Coleção Terra Bárbara (Ed. Demócrito Rocha) e apresentador do Programa Vida&Arte, na Nova Brasil FM
Quando o assunto é música, Luciano Franco joga nas 11. É compositor, instrumentista, arranjador e grava tudo em casa. Com a ajuda de amigos, ele vem criando uma discografia intrigante nos últimos 20 anos. O mais recente é "Bom dizer", com 13 faixas que puxam para o que de melhor a MPB tem a oferecer. "Canção que vive no ar", que lembra Ivan Lins, ganha a voz delicada de Yayá Vilas Boas. Já "Prazer Sigiloso", na interpretação precisa de Aparecida Silvino, tem algo brejeiro, tipo Paulinho Pedra Azul. Do forró ao bolero, o álbum conta ainda com três cantadas pelo saudoso Ray Miranda.
