Resenhas tardias: relembre obras que foram destaque em 2025

Foto: GUllane/ Divulgação Milton Nascimento em cena no documentário que registra sua última turnê

Milton Bituca Nascimento

O afastamento definitivo de Milton Nascimento do seu ofício primeiro encerra uma das histórias mais brilhantes da música popular brasileira. Três anos depois de anunciar que não faria mais turnês e revelar que tem Parkinson, veio este ano um novo diagnóstico, agora de demência por corpos de Lewy. Mas, ele teve tempo de fazer uma última turnê, batizada "Última sessão de música", que teve mais de 30 apresentações no Brasil, Europa e América do Norte.

Essa turnê foi registrada em "Milton Bituca Nascimento", dirigido e roteirizado por Flávia Moraes (do filme "Acquaria", aquele com Sandy&Junior). Foram dois anos acompanhando o músico e sua equipe por diversos palcos do mundo e resumidos em duas horas de imagens de ensaios, momentos íntimos e encontros com amigos.

Tudo no filme é feito para emocionar, o que é legítimo dada a dimensão do homenageado. Para se ter uma ideia, quem narra a história (em voz off) é Fernanda Montenegro. Essa grandeza também é bem representada em depoimentos de Pat Metheny, Quincy Jones, Stanley Clarke, Wayne Shorter, Paul Simon, Esperanza Spalding e outras estrelas internacionais. Mas "Milton Bituca Nascimento" peca por um excesso de sacralização. O compositor de "Travessia" acaba retratado como um ser sem pecados, erros, vícios ou excessos, devotado único e exclusivamente à música.

É bem verdade que o filme é focado mais na turnê de despedida do que na vida de Milton. Usando atores para revisitar sua infância, há um pequeno esforço de cobrir essa lacuna. Mas grande parte do filme fala de música e aí os depoimentos se dividem em argumentos mágicos e imagéticos (principalmente entre os brasileiros) e outros mais técnicos, objetivos (jazzistas estrangeiros). Ao final, "Milton Bituca Nascimento" se mostra uma homenagem emocionante e sincera a um compositor grandioso, mas fica faltando uma obra que mergulhe no homem - de carne e osso - por trás dessa obra.





Raul Seixas: Eu sou

Lançada em junho pela Globoplay, a série "Eu sou" divide a história de Raul Seixas em oito episódios que variam entre 43 e 49 minutos. No papel principal, o ator, cantor e compositor gaúcho Ravel Andrade entrega uma atuação honesta, sem perecer caricato nem o sotaque. O elenco conta ainda com João Pedro Zappa (Paulo Coelho), Jaffar Bambirra (Sérgio Sampaio), China (Marcelo Nova), Chandelly Braz (Kika Seixas) e outros.

Os primeiros acordes, o sucesso, a queda e a morte trágica são retratados com honestidade quase documental, tamanho o apego ao que conta a história do roqueiro baiano. Essa veracidade passa por alcoolismo, outros vícios, abandono da família, traições e outros aspectos que confrontam o compositor com uma série de julgamentos contemporâneos. Como a história (e os pecados) de Raul já não é segredo, "Eu sou" se preocupa em retratar o ser humano falho que compôs músicas atemporais.





Tiny Desk Brasil

Criado em 2008 nos EUA, o Tiny Desk é um projeto que levou diversos músicos do mundo à redação da National Public Radio (NPR), em Washington, para pequenas e informais apresentações. A edição brasileira do projeto tenta reproduzir a ideia, mas já ganha um ar fake quando o cenário simula uma redação (mas é um escritório do Google) e quem apresenta não é mais um veículo de comunicação, mas uma marca de carro.

LEIA TAMBÉM | Além do Tiny Desk: conheça projetos de live sessions brasileiros

A ideia de apresentar artistas dá lugar à disputa por audiência. Tanto que a estreia nacional foi com um dos artistas mais populares do momento: João Gomes (que tem na banda o baixista cearense Michel Pipoquinha). O elenco segue com nomes certeiros, como Péricles, Liniker, Céu, Arnaldo Antunes e Ney Matogrosso - esse último, mesmo desconfortável no formato, entrega uma versão visceral e impactante de "Sangue Latino". Mas valem nota a altivez de Juçara Marçal do Metá Metá; Sandra de Sá; e o suingue de Manoel e Felipe Cordeiro.





Especial Roberto Carlos

Na última terça-feira, 23, foi ao ar a 49ª edição do "Roberto Carlos Especial", gravado em Gramado (RS). Se o Natal como um todo tem seu rito, "RC especial" também tem: "Emoções", "Jesus Cristo", "Detalhes", "Nossa senhora" estavam lá, assim como a seleção de convidados. Esse ano teve Fafá de Belém arrasando em "Eu te amo, te amo, te amo" e Supla, como grande surpresa da noite.

Além deles, João Gomes, Jorge Benjor e Sophie Charlotte. O que mais chamou atenção foi o cansaço de Roberto e o volume de informalidade e falhas do Especial, desde textos improvisados até letras esquecidas. Para um mundo dominado de recursos tecnológicos que garantem apresentações impecáveis tecnicamente e sem um pingo de espontaneidade, ver o maior cantor brasileiro tropeçando na própria obra é até positivo. Mostra que ainda há espaço para a humanidade na TV.



