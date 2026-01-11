Resenhas tardias 3: Os discos de 2025 que não podem ser esquecidos

Foto: Divulgação Capa do disco 'O lado B da bossa', de Roberto Menescal e Cris Delanno

Roberto Menescal e Cris Delanno O lado B da bossa

Amigos há décadas, Menescal e Dellano já trabalharam juntos um sem número de vezes. Mas seguem provocando um ao outro, como nesse disco dedicado a um lado menos popular da bossa nova. De fato, ficaram de fora pilares como "Garota de Ipanema" e "Chega de Saudade", mas a busca pelo tal "lado B" parece medrosa ao final das 11 faixas. Ainda mais pelo disco envolver dois nomes que conhecem esse estilo de có e salteado. Vá lá que "Ah se eu pudesse" foi uma exigência de Cris, mas tem música muito mais obscura do que "O negócio é amar" e "Este seu olhar". Sim, o disco é elegante, a parceria é verdadeira e Cris é uma senhora cantora. Mas "O lado B da bossa" precisaria de um pouco mais de força de vontade para atingir seu potencial histórico e arqueológico.



Vanguart Estação Liberdade

Chegando a 20 anos (em 2027), o Vanguart voltou ao ponto de origem e hoje conta só com Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln na formação. Responsáveis pela semente da banda, são eles que assinam (juntos ou separados) o repertório deste sétimo disco autoral. Mesmo com formato reduzido, eles buscam manter a essência, o som forte, as letras confessionais, as melodias cativantes e a interpretação emocionada. Também é claro o desejo de soar mais palatável, até positivo demais, para chegar mais fácil ao ouvinte. Ao final das 12 faixas, é difícil escolher um destaque, embora a faixa título tenha o apelo do alcance vocal de Hélio. Longe da explosão criativa de "Beijo estranho", "Estação Liberdade" é mais radiofônico e estável. Talvez cresça em cena, na turnê.

Teago Oliveira Canções do velho mundo

Seis anos depois de "Boa Sorte", o cantor e compositor baiano, frontman da banda Maglore, volta com mais uma coleção de composições que refletem sobre finitude, maturidade e velocidade dos novos tempos. Tentando manter a positividade, Teago mistura rock com folk, MPB, baião, como quem reúne Bob Dylan, Carlinhos Brown, Eumir Deodato e Erasmo Carlos numa roda de violão. Silvia Machete, em fase introspectiva, divide a bossa melancólica "Vida de Casal". Já "Eu nasci pra você" se esforça pra caber na métrica uma série de pensamentos sobre ego, modernidade, amor e outros temas. Mas ele faz isso tudo em canções sedutoras, diretas, poeticamente ricas e acessíveis, e cantando de um jeito que dá vontade de cantar junto.

Roberta Sá Tudo que cantei sou

Parte de uma cena que renovou o samba no início do milênio, Roberta Sá celebrou 20 anos de carreira em 2025 com uma turnê e um disco de regravações. O álbum passeia pela discografia da natalense através de 14 faixas que têm como acompanhamento apenas bandolim (Alaan Monteiro) e violão (Gabriel de Aquino, primo de Baden Powell). A seleção vem de "Eu sambo mesmo", do elogiado "Braseiro", seu álbum de estreia; passa por "Cocada", do ousado "Quando o canto é reza"; e chega a novidades, como a releitura pálida de "Essa confusão", de Dora Morelenbaum e Zé Ibarra. Afinada, persistente e com bom gosto, Roberta Sá acaba pecando pelo excesso de zelo. Avaliando seus 20 anos de estrada, é certo que ela ainda tem muito horizonte para ser mais do que apenas uma bela voz.

Lenine - Eita

Depois de 10 anos sem disco de inéditas, Lenine voltou no finzinho de 2025 com aquela vontade de mostrar ao mundo que segue em forma. Após o excepcionalmente inspirado "Carbono", "Eita" abre com a radiofônica - apesar das estranhezas - "Confia em mim", segue para a faixa título, tensa, intrigante e questionadora. "Meu Xamêgo" fala de amor com aquela verve pop nordestina que só Lenine sabe fazer. As participações especiais são um capítulo à parte: Maria Gadu se chega na ecológica "Rumo do Fogo"; Maria Bethânia enche de profundidade a dramática "Foto de família"; Siba dá personalidade a "Malassombro" com sua voz única; roadie há 10 anos com Lenine, Gabriel Ventura estreia como parceiro, toca todos os instrumentos, mixa e canta em "Beira". Para encerrar, o disco "Eita" tem o forró tipo quadrilha "Motivo", que poderia ser um rock tamanha a "escarrada" que dá no "canalha vacilão" a quem dedica a faixa.

Lia de Itamaracá e Daúde Pelos olhos do mar

Primeiro nasceu a admiração, depois a turnê e agora o encontro da pioneira marginal do pop com a rainha do coco. São 10 faixas em que elas misturam toques contemporâneos com a tradição brasileira da religiosidade, das brincadeiras de rua, do folclore. Apesar de trazerem experiências tão diferentes, Daúde e Lia trocam informações de suas vivências que percorrem o mundo, mas voltam para as raízes. É o que se vê tanto na introspectiva "Santo Antônio da Boa Fortuna" quanto nas releituras de "Quem é" e "Galeria do Amor", surpreendentemente livres de conceitos e preconceitos. Com ares de registro histórico, "Pelos olhos do mar" conta com composições de Otto, Russo Passapusso, Céu, Karina Buhr e outros.