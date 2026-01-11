Logo O POVO+
Resenhas tardias 3: Os discos de 2025 que não podem ser esquecidos
Comentar
Foto de Marcos Sampaio
clique para exibir bio do colunista

Marcos Sampaio é jornalista e crítico de música. Colecionador de discos, biografias e outros livros falando sobre música e história. Autor da biografia de Fausto Nilo, lançado pela Coleção Terra Bárbara (Ed. Demócrito Rocha) e apresentador do Programa Vida&Arte, na Nova Brasil FM

Marcos Sampaio arte e cultura

Resenhas tardias 3: Os discos de 2025 que não podem ser esquecidos

Do coco ao rock, passando por samba e outros ritmos, mais discos de 2025 que merecem atenção
Tipo Opinião
Comentar
Capa do disco 'O lado B da bossa', de Roberto Menescal e Cris Delanno (Foto: Divulgação)
Foto: Divulgação Capa do disco 'O lado B da bossa', de Roberto Menescal e Cris Delanno

Roberto Menescal e Cris Delanno O lado B da bossa

Amigos há décadas, Menescal e Dellano já trabalharam juntos um sem número de vezes. Mas seguem provocando um ao outro, como nesse disco dedicado a um lado menos popular da bossa nova. De fato, ficaram de fora pilares como "Garota de Ipanema" e "Chega de Saudade", mas a busca pelo tal "lado B" parece medrosa ao final das 11 faixas. Ainda mais pelo disco envolver dois nomes que conhecem esse estilo de có e salteado. Vá lá que "Ah se eu pudesse" foi uma exigência de Cris, mas tem música muito mais obscura do que "O negócio é amar" e "Este seu olhar". Sim, o disco é elegante, a parceria é verdadeira e Cris é uma senhora cantora. Mas "O lado B da bossa" precisaria de um pouco mais de força de vontade para atingir seu potencial histórico e arqueológico.

Capa do disco 'Estação Liberdade', do Vanguart
Capa do disco 'Estação Liberdade', do Vanguart

Vanguart Estação Liberdade

Chegando a 20 anos (em 2027), o Vanguart voltou ao ponto de origem e hoje conta só com Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln na formação. Responsáveis pela semente da banda, são eles que assinam (juntos ou separados) o repertório deste sétimo disco autoral. Mesmo com formato reduzido, eles buscam manter a essência, o som forte, as letras confessionais, as melodias cativantes e a interpretação emocionada. Também é claro o desejo de soar mais palatável, até positivo demais, para chegar mais fácil ao ouvinte. Ao final das 12 faixas, é difícil escolher um destaque, embora a faixa título tenha o apelo do alcance vocal de Hélio. Longe da explosão criativa de "Beijo estranho", "Estação Liberdade" é mais radiofônico e estável. Talvez cresça em cena, na turnê.

Capa do disco Canções do Velho mundo, de Teago Olivera
Capa do disco Canções do Velho mundo, de Teago Olivera

Teago Oliveira Canções do velho mundo

Seis anos depois de "Boa Sorte", o cantor e compositor baiano, frontman da banda Maglore, volta com mais uma coleção de composições que refletem sobre finitude, maturidade e velocidade dos novos tempos. Tentando manter a positividade, Teago mistura rock com folk, MPB, baião, como quem reúne Bob Dylan, Carlinhos Brown, Eumir Deodato e Erasmo Carlos numa roda de violão. Silvia Machete, em fase introspectiva, divide a bossa melancólica "Vida de Casal". Já "Eu nasci pra você" se esforça pra caber na métrica uma série de pensamentos sobre ego, modernidade, amor e outros temas. Mas ele faz isso tudo em canções sedutoras, diretas, poeticamente ricas e acessíveis, e cantando de um jeito que dá vontade de cantar junto.

Capa do disco 'Tudo que cantei sou', de Roberta Sá
Capa do disco 'Tudo que cantei sou', de Roberta Sá

Roberta Sá Tudo que cantei sou

Parte de uma cena que renovou o samba no início do milênio, Roberta Sá celebrou 20 anos de carreira em 2025 com uma turnê e um disco de regravações. O álbum passeia pela discografia da natalense através de 14 faixas que têm como acompanhamento apenas bandolim (Alaan Monteiro) e violão (Gabriel de Aquino, primo de Baden Powell). A seleção vem de "Eu sambo mesmo", do elogiado "Braseiro", seu álbum de estreia; passa por "Cocada", do ousado "Quando o canto é reza"; e chega a novidades, como a releitura pálida de "Essa confusão", de Dora Morelenbaum e Zé Ibarra. Afinada, persistente e com bom gosto, Roberta Sá acaba pecando pelo excesso de zelo. Avaliando seus 20 anos de estrada, é certo que ela ainda tem muito horizonte para ser mais do que apenas uma bela voz.

Capa do disco 'Eita', de Lenine
Capa do disco 'Eita', de Lenine

Lenine - Eita

Depois de 10 anos sem disco de inéditas, Lenine voltou no finzinho de 2025 com aquela vontade de mostrar ao mundo que segue em forma. Após o excepcionalmente inspirado "Carbono", "Eita" abre com a radiofônica - apesar das estranhezas - "Confia em mim", segue para a faixa título, tensa, intrigante e questionadora. "Meu Xamêgo" fala de amor com aquela verve pop nordestina que só Lenine sabe fazer. As participações especiais são um capítulo à parte: Maria Gadu se chega na ecológica "Rumo do Fogo"; Maria Bethânia enche de profundidade a dramática "Foto de família"; Siba dá personalidade a "Malassombro" com sua voz única; roadie há 10 anos com Lenine, Gabriel Ventura estreia como parceiro, toca todos os instrumentos, mixa e canta em "Beira". Para encerrar, o disco "Eita" tem o forró tipo quadrilha "Motivo", que poderia ser um rock tamanha a "escarrada" que dá no "canalha vacilão" a quem dedica a faixa.

Capa do disco 'Pelos olhos do mar', de LIa de Itamaracá e Daúde
Capa do disco 'Pelos olhos do mar', de LIa de Itamaracá e Daúde

Lia de Itamaracá e Daúde Pelos olhos do mar

Primeiro nasceu a admiração, depois a turnê e agora o encontro da pioneira marginal do pop com a rainha do coco. São 10 faixas em que elas misturam toques contemporâneos com a tradição brasileira da religiosidade, das brincadeiras de rua, do folclore. Apesar de trazerem experiências tão diferentes, Daúde e Lia trocam informações de suas vivências que percorrem o mundo, mas voltam para as raízes. É o que se vê tanto na introspectiva "Santo Antônio da Boa Fortuna" quanto nas releituras de "Quem é" e "Galeria do Amor", surpreendentemente livres de conceitos e preconceitos. Com ares de registro histórico, "Pelos olhos do mar" conta com composições de Otto, Russo Passapusso, Céu, Karina Buhr e outros.

Foto do Marcos Sampaio

Ôpa! Tenho mais informações pra você. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?