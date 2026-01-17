Resenhas tardias 4: uma seleção de discos cearenses lançado em 2025

Foto: Divulgação Capa do disco 'O que é que term', de Roberto Viana

O que é que tem? - Roberto Viana

É quase uma unanimidade entre os compositores da MPB setentista falar da importância do Beatles em sua formação. Indo além do quarteto inglês, o rock se espraiou pelo planeta e penetrou com força na mente de muitos músicos, incluindo os cearenses, claro. De Fagner e Belchior ao surpreendente e ainda desconhecido Chico Pio, é fácil provar essa influência. Logo, não é de se espantar que seja pelo filtro do rock que Roberto Viana enxergue, processe, crie e recrie a música cearense.

Cantor, compositor, produtor, ex-titular da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), ele está lançando "O que é que tem?". Depois de um EP com quatro canções, composições gravadas por amigos e muitos shows, esse é seu mergulho mais profundo no ofício da música. São 10 faixas em que passeia pelo cancioneiro cearense, vindo desde a geração conhecida como Pessoal do Ceará, passando pela Massafeira até chegar aos contemporâneos, representados pelas próprias canções.

E é nesse ponto onde se encontra o ponto alto de "O que é que tem?". A faixa-título abre os trabalhos com um som funkeado que lembra o Barão Vermelho da fase "Pense e dance", com direito a um belo arranjo de metais e Roberto emulando os maneirismos de Frejat nos vocais. Ponto alto do álbum, "Poder da criação" é direta e eficiente ao falar da importância de criar arte - e se destaca o belo dueto que ele faz com a guitarra de Mimi Rocha, diretor musical e arranjador do disco. Ainda da safra autoral tem "Tanto amor", excessivamente pop e datada, e a balada radiofônica "Sorrir", à la Roupa Nova.

A outra parte de "O que é que tem?" explora o lado intérprete de Roberto Viana, mantendo o canto visceral de quem tem no rock sua maior inspiração. E nesse ponto ele garante mais bons acertos, como a releitura stoneana de "Cor de Sonho", clássico de Mona Gadelha. "Ave Noturna" perdeu a melancolia derramada de Fagner e ganhou peso amargo. "Solitudine" é uma pérola de Chico Pio, dessas baladas envolventes que ganham um arranjo à altura. Também de Chico, "Jogo aberto" é um reggae bacana, mas deslocado no repertório.

"O que é que tem?" conta com um time pesado de instrumentistas. Herlon Robson (teclados); Ferreira Junior e Barney Oliver (metais); Denilson Lopes, Pantico Rocha e Renato Massa (bateria); Nélio Costa e Ney Vasconcelos (baixo) e outros. Os vocais de Beatriz Bandeira e Claudine Albuquerque mereciam um tratamento melhor, embora esta última brilhe fazendo solo em "Ponta do Lápis". E é só o primeiro disco de Roberto Viana, que já conta vitórias como uma agenda de shows pelo Brasil, incluindo o lançamento - em dezembro último - no Circo Voador (RJ), para onde corre todo o rock brasileiro desde os anos 1980. Sem negar o quanto essa geração foi importante para sua história, ele não teria lugar melhor para apresentar suas boas canções.

Luciano Franco e Luis Lima Verde - Unir Versos

Três anos depois de "Valsa do tempo", as melodias de Luciano Franco voltam a encontrar a poesia de Luis Lima Verde em um disco cujo forte está no trato cuidadoso com o que a MPB tem de melhor. Tem samba, bossa, baião, xote e outros estilos para falar de amor, cerveja, cenários, saudade e outros temas comuns da vida, tudo com uma linguagem simples - sem ser simplória - e envolvente. Roberta Fiúza convida a dançar em "Segredos de Mar". Edinho Vilas Boas está à vontade em "Euforia", excelente tema de abertura. "Luzia" é um samba tipo "Vinicius & Toquinho", que Gilmar Nunes dribla com beleza. Contando ainda com Ciribah Soares, Juruviara, Theresa Raquel e outros, "Unir Versos" é o resultado de uma seleção de craques. Faço uma correção: o forte do disco está na amizade que une melodias, letras e interpretações.

Duarte Dias - Alfa

Chegou esta semana às plataformas de streaming o EP "Alfa", do compositor, cineasta e escritor cearense Duarte Dias. Parte de uma trilogia que prevê ainda "Gama" e "Beta", cada EP terá quatro faixas de autoria do gestor cultural que é ainda curador do Cineteatro São Luiz. Nessa primeira parte, ressaltam baladas que combinam o peso do rock com um clima tristonho. "Vida" é um rock básico, feito em homenagem a Carlinhos Perdigão, baterista que faleceu durante a pandemia de covid-19. "Luz" é uma balada de adeus, que remete a algo de Nando Reis. "Sós" é um reggae distoante com letra cinematográfica. E "Brilho" é uma balada épica, com cara de AM e letra apaixonada. Duarte canta ainda com insegurança, mas busca ousadia na hora de compor.





Cor dos Olhos

Passada a turbulência da separação dos Selvagens à Procura de Lei, Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins criaram a Cor dos Olhos, banda que parte da mesma premissa da anterior: rock básico com letras claras e auto reflexivas. Um ponto positivo do grupo é presença de dois vocalistas: enquanto Rafael é mais direto, Nicholas tem um acento soul no grave à la Tim Maia - que soa mais natural em "Banho de rosas" do que em "Rouxinol". O álbum de estreia é um compilado de boas canções, como a acelerada "Cataventos" e a balada crua "Te vi". "Canção para alguém ferido" lembra Strokes e fala sobre autoconfiança para seguir em frente, assim como "A curva". Encerrando com a amarga "Fé em que?", o trio mostra que sabe fazer boa música, e não se preocupa em fazer algo diferente do que já faziam.