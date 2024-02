Hoje me peguei pensando no que escrever para a nossa coluna e me veio à mente uma frase dita há anos pela minha avó aos foliões carnavalescos após uma noite regada a muita bebida :"Tá com ressaca? Faça um caldo da caridade pra ele". Como estamos entrando no período carnavalesco, fui pesquisar um pouco sobre esse prato tradicional da culinária nordestina. Afinal, caldo da caridade é revigorante ou só faz parte da crendice popular ?

Conhecido por nomes diversos, dependendo da região que é feito, o caldo de ovos, ou cabeça de galo, ou caldo da caridade, entre outras denominações, é basicamente um caldo espessado (engrossado com farinha de mandioca) com ovos, que é cozido dentro do próprio caldo, de modo a ficarem inteiros, principalmente a gema. Leva verduras diversas como cebola, alho, tomates, coentro e especiarias, principalmente pimenta do reino moída e colorau.

É considerado no meio popular um revigorante, principalmente após embriaguez ou convalescência (por exemplo quando alguém está doente e não consegue comer algo pesado, para não deixar o enfermo subnutrido pela falta de apetite, se oferece a sopa espessada para lhe melhorar o vigor de outrora até que esteja estabelecido de novo o seu apetite oriundo da energia de antes da enfermidade).

Não há registros precisos sobre a origem desse prato, acreditando-se ser uma contribuição de colonos comuns da metrópole, adaptando sua alimentação aos ingredientes locais. Mas será que esse clássico nordestino é revigorante mesmo?

Fui pesquisar os ingredientes contidos nesse prato e posso concluir que é um prato calórico e com um alto valor nutricional. No coentro tem Vitaminas C e K, na farinha de mandioca o carboidrato, o alho é antioxidante e antifúngico e, por isso, ajuda a aliviar sintomas da gripe. A cebola tem vitamina C e a fibra é anti-inflamatória. No ovo há as vitaminas lipossolúveis e complexo B, já a pimenta do reino é termogênica, acelera o metabolismo e ajuda a eliminar toxinas através do suor. Podemos assim concluir que sim! É um caldo revigorante .

Com a proximidade do Carnaval deixo aqui uma receita fácil do caldo de ovos para quem quiser se aventurar na cozinha após um noite, digamos, cansativa.





Caldo da caridade (cabeça de Galo)

Quantidade: 4 pessoas

Nível: Fácil

Ingredientes

4 ovos inteiros

6 dentes de alho picados

1 tomate maduro

1 cebola

1 pimentão

Coentro e cebolinha a gosto

Pimenta dedo de moça ou pimenta do reino moída a gosto

1 colher de colorau

1 xicara de farinha de mandioca

1 litro Água filtrada ou caldo de legumes a gosto

Sal a gosto

1 colher de manteiga

Modo de preparo