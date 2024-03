Cuscuz: Patrimônio Imaterial da Humanidade

Foto: edil costa Cuscuz com Carne de sol cremosa

Ele é tão importante para a gastronomia que é comemorado mundialmente no dia 19 de março. Foi declarado pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2020. Estou falando do cuscuz, um prato versátil, que tem uma história rica que remonta a séculos atrás. Originário do Norte da África, especialmente do Magrebe, o cuscuz ganhou popularidade em todo o mundo, cada região agregando seu próprio toque distinto. Resolvi explorar um pouco mais sobre esse prato e suas diversas variações ao redor do globo.

O cuscuz tem suas raízes na cultura berbere do Norte da África, onde era preparado a partir de sêmola de trigo durum. Originalmente, era cozido no vapor sobre água fervente em uma panela especial chamada "cuscuzeira" ou "kiskis". Este método de preparo preserva a textura leve e aerada do cuscuz, tornando-o um acompanhamento perfeito para uma variedade de ensopados e pratos de carne.

Com o passar dos séculos, o cuscuz viajou além das fronteiras do Norte da África, conquistando paladares em todo o mundo. Em países como França, Espanha e Portugal, o cuscuz foi adotado e se adaptando às preferências locais.

Ele chegou no Brasil durante a colonização portuguesa. Essa influência culinária se estabeleceu principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste do Pais, onde se adaptou aos ingredientes locais, tornando-se um prato muito popular na culinária brasileira.

Variações Globais

Cuscuz Marroquino: Conhecido como "couscous" em francês, é talvez a variação mais popular e amplamente consumida do cuscuz. É frequentemente servido com carne de cordeiro, vegetais e uma variedade de especiarias, como açafrão, cominho e canela.

Cuscuz Árabe: Na região do Oriente Médio, o cuscuz muitas vezes leva ingredientes como grão-de-bico, pimentões, cebolas e passas, resultando em um prato rico em sabores e aromas.

Cuscuz Siciliano: Na Itália, especialmente na região da Sicília, o cuscuz é preparado com sêmola de trigo e servido com frutos do mar frescos, como camarões e lulas, em um ensopado de tomate picante.

Cuscuz de Milho: Nos EUA e em partes da América Latina, o cuscuz de milho é uma alternativa popular, feito com flocos de milho e muitas vezes servido como um prato doce com leite e açúcar ou como uma versão com legumes e queijo.

O cuscuz é verdadeiramente um prato global, cuja história e versatilidade o tornam uma parte essencial da culinária mundial. De suas origens modestas no Norte da África à sua adoção em todo o mundo, o cuscuz continua a encantar e satisfazer paladares em todas as partes, demonstrando como a comida pode unir culturas e conectar pessoas.

Cuscuz com Carne de sol cremosa

Ingredientes

2 xicaras de flocos de milho

1 xicara de água

1 colher de sobremesa de sal

Ingredientes para o creme

Carne de sol cozida e desfiada (dessalgada)

2 caixas de creme de leite

300 gramas de queijo de coalho ralado

Preparo do cuscuz

Hidrate a massa com a agua e o sal e deixe descansar por 5 minutos coberto Passe para uma cuscuzeira e leve para cozinhar no vapor por aproximadamente 10 minutos

Preparo do Creme

Derreta o queijo junto com o creme de leite Junte a carne desfiada e deixe tudo bem homogêneo Cubra o cuscuz com esse creme

Então, da próxima vez que você saborear um prato de cuscuz, lembre-se da jornada extraordinária deste simples, mas um delicioso alimento.