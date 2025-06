Canjica: o sabor doce das festas juninas

Foto: Gabriel Sousa, Blau Comunicação/ divulgação Canjica

Quando o mês de junho chega, o cheiro de milho cozinhando no fogo, a canela se espalhando no ar e o calor da fogueira parecem nos abraçar. E no meio de tantas delícias juninas, tem uma receita que é a cara do Nordeste e das nossas festas de São João: a canjica.

Esse prato, que muita gente espera o ano inteiro pra saborear, carrega história, afeto e tradição. O nome "canjica" vem lá de longe, das línguas africanas trazidas pelos nossos irmãos escravizados — kanjika, que significa mingau de milho. É a mistura da cultura africana com a indígena e a portuguesa que deu origem a esse prato.

Era comum nas senzalas o preparo do mingau de milho com leite e açúcar. Com o tempo, esse prato foi ganhando novos sabores e passou a fazer parte das festas populares.

Canjica pelo Brasil afora

No Nordeste, a canjica tem aquele sabor de casa: milho cozido até ficar bem macio, leite de coco, leite de vaca, açúcar, coco ralado, cravo e canela. Em algumas famílias, amendoim torrado moído entra na receita pra dar ainda mais sabor e textura.

Já no Sudeste, especialmente em Minas Gerais e São Paulo, o que a gente chama de canjica lá vira mugunzá doce. É uma versão mais cremosa, com leite condensado e às vezes amendoim ou até paçoca no meio.

No Norte, o milho também é protagonista, mas o prato pode aparecer em versões salgadas, com carne seca ou charque, mostrando como o Brasil é rico em variações pra um mesmo ingrediente.

Curiosidades & Dicas da Canjica

- Leite de coco artesanal faz diferença?

R: Faz sim! O leite de coco fresco dá um perfume e um sabor únicos ao prato. Dificilmente se consegue com o industrial.

- Pode adoçar de outro jeito?

R: Pode se quiser inovar! Mel de engenho, rapadura derretida ou açúcar mascavo deixam a canjica com um sabor mais intenso.

- E na hora de servir?

R: Se a ideia for uma festa junina completa, sirva a canjica acompanhada de um bom vinho quente, quentão ou até um licor caseiro de jenipapo ou caju.

Variação criativa

Experimente colocar amendoim torrado moído ou até um toque de noz-moscada ralada na hora pra dar um aroma especial.





Canjica do chef Edil

Ingredientes:

500 g de milho branco para canjica (deixe de molho de um dia pro outro)

1 litro de leite

200 ml de leite de coco

1 xícara de açúcar (ou a gosto)

100 g de coco ralado (fresco é sempre melhor)

1 pau de canela

Canela em pó pra finalizar

Modo de preparo: