Hoje é sem churrasqueira: como fazer um churrasco sem o utensílio

Sommelier internacional, professor de Gastronomia, mestrando em turismo gastronômico
Se tem um pedido que meus alunos sempre fazem nas aulas é: "Chef, me ensina a fazer churrasco sem churrasqueira?".
E olha… faz sentido! Hoje muita gente mora em apartamento, tem varanda pequena ou vive em lugares onde não dá pra usar carvão à vontade. Mas ninguém quer abrir mão daquele sabor de churrasco, né?
Foi aí que eu pensei: por que não criar um curso só sobre isso? Resultado: lancei uma aula inteira mostrando como reproduzir a suculência, a crosta e até o cheirinho de brasa usando só o que dá pra ter em casa.
Um dos aspectos que mais impressiona é a tal da manteiga defumada com brasa de carvão. É simples: aqueço uma brasa, coloco dentro de um potinho metálico junto com a manteiga, tampo e deixo a fumaça fazer a mágica. Essa manteiga depois finaliza a carne com um sabor que… olha, dá vontade de comer puro.
Outro truque que não pode faltar: uma boa frigideira de ferro fundido. Ela segura o calor e deixa aquela marca linda na carne, sem falar na selagem perfeita.
E tem também as lascas de madeira aromática, que uso pra dar um defumado rápido — e isso funciona não só pra carne, mas também para legumes, queijo coalho e até frutos do mar.
O que eu mais gosto de mostrar para os alunos é que churrasco é mais que brasa e fumaça, mas um ritual. E, com técnica e criatividade, dá pra manter esse clima mesmo na cozinha do apartamento.
Esse curso nasceu exatamente disso: da vontade de não abrir mão do sabor da brasa, mesmo sem churrasqueira.
