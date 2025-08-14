Hoje é sem churrasqueira: como fazer um churrasco sem o utensílio

Foto: divulgação Dica do chef: manteiga defumada com brasa

Se tem um pedido que meus alunos sempre fazem nas aulas é: "Chef, me ensina a fazer churrasco sem churrasqueira?".

E olha… faz sentido! Hoje muita gente mora em apartamento, tem varanda pequena ou vive em lugares onde não dá pra usar carvão à vontade. Mas ninguém quer abrir mão daquele sabor de churrasco, né?

Foi aí que eu pensei: por que não criar um curso só sobre isso? Resultado: lancei uma aula inteira mostrando como reproduzir a suculência, a crosta e até o cheirinho de brasa usando só o que dá pra ter em casa.

Um dos aspectos que mais impressiona é a tal da manteiga defumada com brasa de carvão. É simples: aqueço uma brasa, coloco dentro de um potinho metálico junto com a manteiga, tampo e deixo a fumaça fazer a mágica. Essa manteiga depois finaliza a carne com um sabor que… olha, dá vontade de comer puro.

Manteiga Defumada com Brasa de Carvão

Outro truque que não pode faltar: uma boa frigideira de ferro fundido. Ela segura o calor e deixa aquela marca linda na carne, sem falar na selagem perfeita.

E tem também as lascas de madeira aromática, que uso pra dar um defumado rápido — e isso funciona não só pra carne, mas também para legumes, queijo coalho e até frutos do mar.

O que eu mais gosto de mostrar para os alunos é que churrasco é mais que brasa e fumaça, mas um ritual. E, com técnica e criatividade, dá pra manter esse clima mesmo na cozinha do apartamento.

Esse curso nasceu exatamente disso: da vontade de não abrir mão do sabor da brasa, mesmo sem churrasqueira.

Dicas do Chef para um churrasco de apartamento:

Invista numa frigideira de ferro fundido - ela retém o calor e dá a selagem perfeita.

Não tenha pressa - carne boa precisa de tempo para criar a crosta.

Use manteiga ou azeite aromatizado para finalizar e potencializar o sabor.

Defume de leve com carvão ou lascas de madeira para aquele toque de brasa.

Não esqueça dos acompanhamentos - legumes grelhados e queijos firmes também brilham no "churras" sem churrasqueira.



