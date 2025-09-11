Casais na cozinha: química na panela

Foto: Divulgação Risoto de Camarão com Limão Siciliano

Quem disse que cozinha é só lugar de preparar comida? Cada vez mais casais estão descobrindo que cozinhar juntos pode ser um programa divertido, romântico e até transformador. Pensando nisso, desde o Dia dos Namorados resolvi criar aulas focadas em casais. As aulas viraram febre — e não é à toa: além de aprender receitas, o que rola ali é parceria, cumplicidade e boas risadas.

O interessante é que a experiência não termina quando acaba a aula. Muitas vezes, o casal volta pra casa com novas ideias, novas técnicas e até novos hábitos. O que era um jantar comum de sexta-feira pode virar uma noite especial, com direito a uma receita aprendida juntos.

Outro ponto bacana é o lado social: nessas aulas, cada casal tem sua estação de trabalho, mas todo mundo interage, troca dicas e histórias. Já vi casais que fizeram amizades ali e depois marcaram encontros gastronômicos fora da sala. É um ambiente leve, sem pressão, que mistura aprendizado com convivência.

"Participar do `Mesa Para 2´ no espaço Edil Costa foi uma experiência incrível pra gente", afirma Gabriel Sousa, que participou de uma aula de cozinha italiana com a sua esposa Vanessa. "A gente aprendeu receitas práticas e fáceis da cozinha italiana com o chef edil e sua equipe e, o melhor, tudo harmonizado com vinhos, uma noite formidável", diz

Vanessa Santiago.

E para deixar a experiência ainda mais divertida, as aulas são sempre temáticas: cada mês é dedicado a um país diferente. Já viajamos pela Itália, França, Peru e Japão sem sair da cozinha. Isso abre horizontes, porque não é só sobre cozinhar, mas também sobre mergulhar na cultura gastronômica de cada lugar.

O resultado é que cada aula se transforma em memória — e, muitas vezes, em tradição. Alguns casais já disseram que reservaram um dia na semana só para repetir as receitas em casa. Ou seja, a cozinha deixa de ser rotina e passa a ser um espaço de afeto, parceria e criatividade.

Ingredientes (2 porções):

200g de camarão limpo

1 xícara de arroz arbóreo

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de manteiga

50ml de vinho branco seco

700ml de caldo de legumes quente

Raspas e suco de 1 limão siciliano

2 colheres de sopa de parmesão ralado

Azeite, sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: