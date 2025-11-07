Ovos: da simplicidade à sofisticação gastronômica

Foto: Divulgação A cozinha mundial criou várias versões do tradicional ovo

Dizem por aí que quem não sabe cozinhar, pelo menos sabe fritar um ovo. Mas será mesmo? Esse ingrediente tão presente no nosso dia a dia — e muitas vezes subestimado — é, na verdade, um dos pilares da gastronomia mundial. Versátil, nutritivo e cheio de possibilidades, o ovo é uma das proteínas mais democráticas e técnicas da cozinha.

O que parece simples à primeira vista, esconde uma infinidade de segredos e transformações. Do café da manhã à alta gastronomia, o ovo está em todos os lugares: em emulsões, massas, sobremesas, molhos e preparos que desafiam até chefs experientes.

O poder das técnicas

Um mesmo ovo pode ganhar rostos e texturas completamente diferentes dependendo da técnica aplicada. Cozido, frito, pochê, molet, mexido cremoso ou assado — cada método revela um lado distinto dessa proteína extraordinária.

Ovo pochê: delicado e elegante, cozido lentamente em água quente sem casca, com a clara envolvendo a gema quase líquida.

Ovo molet: seu primo mais ousado, cozido por tempo exato (entre 5 e 6 minutos), traz clara firme e gema escorrendo como um molho dourado.

Ovos mexidos cremosos: o segredo está na paciência e no fogo baixo, mexendo constantemente até atingir textura aveludada — digna de hotel cinco estrelas.

Ovo perfeito (ou cozido a baixa temperatura): preparado a cerca de 63°C por quase uma hora, apresenta consistência uniforme e sabor concentrado.

Ovo frito: mesmo o mais simples exige técnica: clara firme, bordas crocantes e gema brilhante. Parece fácil, mas exige olho e tempo certo.

Cada preparo exige domínio de temperatura e tempo — dois fatores que transformam o trivial em extraordinário.

De alimento básico a estrela do prato

O ovo é uma verdadeira tela em branco para o cozinheiro. Pode ser protagonista ou coadjuvante, doce ou salgado, simples ou sofisticado. Está presente em receitas que vão do ovo com farofa do sertão até o Oeuf à la Coque dos bistrôs franceses. É o elo entre culturas e cozinhas, símbolo de simplicidade e de perfeição técnica.

Um pequeno grande aliado da saúde

Além de toda a versatilidade na cozinha, o ovo é uma fonte poderosa de proteínas de alto valor biológico, vitaminas A, D e B12, além de minerais essenciais como ferro e selênio. Contribui para a saúde muscular, a saciedade e até para o funcionamento cerebral — tudo isso com baixo custo e fácil acesso.