Natal também é tempo de Bacalhau

Foto: edil costa/divulgação Receitas com bacalhau caem muito bem na noite de Natal

Quando pensamos em mesas natalinas, é quase automático imaginar o clássico peru assado, chester e acompanhamentos fartos. Mas, no Brasil — e especialmente nas regiões com forte influência portuguesa — o bacalhau sempre ocupou um lugar especial nas celebrações de fim de ano. Ele carrega história, técnica, afeto e tradição.

A História Real do Bacalhau no Natal:

O costume de consumir bacalhau em datas festivas remonta à cultura portuguesa, onde o peixe salgado e seco era amplamente utilizado pela facilidade de conservação. Durante séculos, o bacalhau foi o protagonista das refeições nos períodos de jejum católico, onde não se consumia carne vermelha — incluindo a véspera de Natal. Com a imigração portuguesa, o hábito se espalhou pelo Brasil e permanece forte até hoje, sobretudo no Nordeste, Sudeste e comunidades lusitanas.

A Técnica do Bacalhau -

verdadeiro segredo:

O sucesso de qualquer receita com bacalhau depende de duas etapas-chave:

1. A escolha do tipo correto

Os mais tradicionais vêm da Noruega, Islândia e Canadá, sendo os mais comuns:

- Gadus morhua - o mais nobre, textura delicada e lascas grandes.

- Gadus macrocephalus - um pouco mais firme, muito usado em receitas assadas e gratinadas.

2. Dessalga perfeita

Nada de pressa — a técnica correta é simples, mas exige paciência:

- Cortar em postas grossas

- Colocar em água gelada na geladeira

- Trocar a água a cada 6-8 horas

- Dessalgar por 24 a 48 horas (dependendo da altura da posta)

Esse processo garante textura suave e sabor equilibrado, sem perder a riqueza do peixe.



