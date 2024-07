Anuário do Ceará e os 70 anos da UFC

É sempre uma celebração marcante festejar o lançamento do Anuário do Ceará. A cada ano, a cada edição, a obra se renova, apresentando os dados e as informações sobre o Estado a partir de dados dos 184 municípios cearenses. Não à toa, é considerada a publicação impressa mais longeva em circulação no Ceará. Com 680 páginas, o livro está dividido em 14 capítulos com estatísticas, gráficos e tabelas. Realizado pela Fundação Demócrito Rocha e promovido pelo O POVO, o Anuário do Ceará 2024-2025 será lançado na noite desta segunda, 1º de julho, em cerimônia que reunirá autoridades, personagens da conjuntura política, econômica e cultural do Estado e do País, parceiros e demais convidados.

A recente edição homenageia os 70 anos da primeira instituição universitária do Estado, a Universidade Federal do Ceará (UFC), que ganha um capítulo especial. As sete décadas da UFC são o mote para a arte que estampa todo o Anuário, que recebe ilustrações especiais baseadas nos prédios e em personagens da Universidade. A edição, por meio de pesquisa documental e entrevistas, rememora a história e as contribuições para o desenvolvimento acadêmico, tecnológico, social, cultural e econômico do Ceará. É válido ressaltar que a UFC oferece mais de 120 cursos de graduação, 85 programas de mestrado e 53 programas de doutorado, já tendo graduado mais de 117 mil profissionais ao longo de 70 anos.

Não restam dúvidas de como a instituição foi vanguardista, tendo sempre como vieses a acessibilidade, a diversidade, a modernização da Academia e o diálogo com a sociedade cearense. O reitor da Universidade, professor Custódio Almeida, diz acreditar que a história da UFC é cheia de futuros possíveis: "Estamos acendendo as luzes para que todos percebam como a UFC faz bem para a sociedade, como essa instituição promove diálogo, promove ciência, promove paz, promove cultura e promove emancipação humana".

Sediada na capital Fortaleza, onde abriga os campi do Benfica, Pici e Porangabuçu, a Universidade Federal irriga o território cearense com campi em Sobral, Quixadá, Crateús, Russas e Itapajé.

A celebração do Anuário 2024-2025 é muito mais do que o anúncio de que está no mercado uma edição atualizada à disposição do público. É uma reafirmação de comprometimento com o que nos trouxe até aqui - Anuário do Ceará, Grupo O POVO e UFC no sentido de apontar para o futuro o ânimo de sempre e o empenho de toda vida.

Seguimos juntos na defesa daquilo que realmente entendemos como essencial: o interesse do Ceará e dos cearenses. n