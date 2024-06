Anuário do Ceará em ponto de inflexão

Foto: Reprodução Anuário do Ceará Revelação da capa do Anuário do Ceará 2024-2025

A nova edição do Anuário do Ceará chega aos leitores amanhã, em lançamento para convidados, às 19h30min, no La Maison Dunas, em mais um ponto de inflexão da história contemporânea. Não apenas no Estado, mas no País e no mundo. Tempos de tensões geopolíticas em grau preocupante. A maior potência mundial entre dois nomes inadequados para a função de presidente da República, temores quanto às mudanças climáticas, reconfigurações das matrizes energéticas, ataques à ciência, com base em post de redes sociais e, sobretudo, maniqueísmo exacerbado e resistente, no qual tanto bolsonaristas quanto petistas reivindicam a missão de salvar o Brasil um do outro - vide Lula avisando que, se preciso for, fará o sacrifício de buscar a reeleição para evitar a volta de um troglodita. Isso enquanto o outro lado visível tem como líder um personagem acusado de trama golpista.

E eis que em plena ebulição, estamos diante de uma efeméride emblemática, cujo sentido traz a serenidade do saber. Os 70 anos de nossa mais importante instituição de ensino e uma das principais do País, a Universidade Federal do Ceará (UFC), permeiam todos os temas a compor a agenda mundial e autenticam a determinação do cearense, representado pelo seu criador, o "reitor dos reitores", Antônio Martins Filho. A UFC é o tema do capítulo especial da edição. Com textos e imagens, o Anuário percorre sete décadas de quem oferece mais de 120 cursos de graduação, 85 programas de mestrado e 53 de doutorado, já tendo graduado cerca de 120 mil profissionais.

O Anuário do Ceará é um livro de reflexões, de análises, mas, sobretudo, de informação. O caráter utilitário é corroborado por conteúdos como o, agora, denominado Guia dos Municípios. Para cada um dos 184 municípios cearenses - excetuando-se a Capital, com capítulo inteiro dedicado a ela - uma ficha com cerca de 100 dados.

ICGM traz ranking de municípios

A propósito, traz a sétima edição do Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM), elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Este ano, com base nos dados consolidados de 2022, Sobral, Granja, Nova Russas e Fortim, em seus respectivos portes populacionais, foram os municípios vencedores. O cálculo do índice segue 13 indicadores, divididos em quatro dimensões: Planejamento, Recursos Financeiros, Serviços e Transparência. Já o mapeamento da infraestrutura e a leitura de cenário econômico, com a luneta do Estado a mirar o hidrogênio verde, tem a assinatura da Astor BFA.

Os mais influentes, segundo eles

No capítulo Legislativo, apresenta os parlamentares mais influentes, após pesquisa feita entre eles, na qual apontam os três mais influentes na casa onde atua, mas excetuando o próprio nome. Na Assembleia, o presidente Evandro Leitão (PT) em primeiro, seguido do líder do Governo Romeu Aldigueri (PDT) e do líder do bloco governista De Assis Diniz (PT). Na Câmara de Fortaleza, o presidente Gardel Rolim (PDT), com Paulo Martins (PDT) em segundo e Iraguassu Filho (PDT) em terceiro. Em Brasília, na bancada cearense, José Guimarães (PT), líder do Governo Lula, também líder na pesquisa, seguido pelo senador Cid Gomes (PSB) e pelo deputado federal Eunício Oliveira (MDB).

O alto calibre da edição está no livro, à venda a partir de amanhã, mas também no site, nos podcasts e nos programas de TV (já disponíveis no Youtube da Fundação Demócrito Rocha). O trabalho tem a marca de uma redação jovem, focada e bem liderada pela editora-executiva Amanda Araújo. Assim como a excelência artística e ao mesmo tempo funcional do projeto gráfico, da lavra da editora de arte Andrea Araújo, à frente de equipe de reconhecido talento, dentre os quais o artista plástico Carlus Campos. O Anuário do Ceará é uma obra de arte.

LULA III

Cristovam e a falta de bússola do Governo

Na Páginas Azuis do O POVO, já disponíveis no O POVO e amanhã na edição impressa, o ex-ministro da Educação, ex-senador e ex-governador do Distrito federal, o pernambucano Cristovam Buarque, afirma que está faltando ao Governo Lula sinalizar para onde vai o Brasil. Ao repórter Vítor Magalhães ele amplia o que dissera na rádio O POVO CBN dia 20 passado: "Está faltando bússola. Nós temos a batuta do maestro, o Lula é uma boa âncora para a turbulência e para que o barco fique aqui, o que a gente não tinha com o Bolsonaro, mas ele não está conseguindo dizer para onde ele quer que o Brasil chegue daqui a 20 ou 30 anos". E ele cita o Bolsa Escola, da lavra dele, Cristovam. Virou o Bolsa Família. "É ótimo que a gente tenha o Bolsa Família, mas é uma tragédia se a gente ainda precisar de Bolsa Família daqui a 30 anos. Se precisar vai ter que ter".

FLANELINHAS

Coibir extorsão daria voto

O fim de semana de festa na Praia de Iracema, com o São João promovido pela Prefeitura, traz junto hordas de flanelinhas pelas ruas do entorno do calçadão. Eles cobram por vagas em locais públicos. Não é crime doar dinheiro. Esse é um argumento recorrente para justificar o porquê de a Polícia ou a Guarda Municipal não agirem para coibir a extorsão. Contudo, uma apuração mínima mostra que há sim a prática extorsiva. Cobra-se antecipadamente para que se possa estacionar. E foi por dar de ombros para ações do gênero que o crime se espalhou de modo organizado noutras dimensões ainda mais graves. A propósito, agir em defesa do ir e vir, e do estacionar livre, renderia muito voto. Rejeição haveria apenas da parte dos criminosos.

SERASA DIZ

Quatro em cada 10 sofreram fraude

Quatro em cada 10 pessoas já sofreram fraude no Brasil (42%). Dos lesados, 57% tiveram perda financeira de R$ 2.288 em média. Noutros termos, dá quase um mês e meio de trabalho para quem ganha um salário-mínimo. Já para as empresas, a preocupação sobre a recorrência de golpes aumentou 58% em um ano. Os dados estão no "Relatório de Identidade Digital e Fraude 2024", assinado pela Serasa Experian, datatech de soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades.

LOBBY MÉDICO

STF barra farmacêuticos em serviços estéticos

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), e suspendeu resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) que permitia que farmacêuticos realizassem procedimentos estéticos. O TRF-1 reconheceu a prática como exclusividade dos profissionais médicos, de acordo com a Lei nº 12.842/2013. A decisão do STF ressalta a importância de manter a segurança e a qualidade dos tratamentos estéticos, assegurando que apenas médicos qualificados possam realizar esses procedimentos. O CFM diz que a medida protege a saúde dos pacientes e "garante que os tratamentos sigam padrões rigorosos de competência e ética profissional." Não diz, mas também garante o mercado restrito à categoria.

EXPRESSO 150

Venda de sentença em SP lembra caso do Ceará

A Procuradoria-Geral da República (PGR) suspeita que o desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, teria vendido sentenças judiciais por, no mínimo, quatro vezes. O preço variava. A "gravidade" dos processos determinava a tabela. Um dos casos investigados se refere a um narcotraficante internacional, da confiança do traficante Fernandinho Beira-Mar. A PGR indica que a propina negociada em tal caso era de R$ 1 milhão. Sim, fez lembrar a Operação Expresso 150, realizada pela Polícia Federal (PF) em 2016. Mirou grupo criminoso que vendia habeas corpus desde 2013 no Ceará. Advogados, juízes e desembargadores eram os acusados.

horizontais

Asfalto mais caro - Começa a vigorar amanhã o aumento de 5,52 % no cimento asfáltico de petróleo (CAP) fornecido pela Lubnor, da Petrobras, no Mucuripe. Foi o maior aumento do País. Quem mais se aproximou do índice foi a Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim (MG): 3,44%.

Mais lojas - Levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) aponta que 1.027 marcas inauguraram novas lojas em shoppings no primeiro trimestre deste ano. Isso é um crescimento de 23,6% em relação ao mesmo período de 2023, quando 831 marcas anunciaram inaugurações. O estudo “O Varejo dos Shoppings: Marcas em Expansão”, diz que Alimentação e Bebidas (31%) liderou. Depois Vestuário (16%).



Ônibus elétrico – A Scania apresenta o K 230E B4x2LB, o primeiro ônibus elétrico 100% da marca no País. O veículo tem autonomia entre 250 a 300 km, tração 4x2, vocação urbana, opções de quatro ou cinco pacotes de baterias. As vendas vão começar na Lat.Bus 2024 ou Feira Latino-Americana do Transporte, de 6 a 8 de agosto no Expo Imigrantes, em São Paulo.

Certificações - Na sexta-feira, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) entregou as certificações Fator Verde e Selo Empresa Amiga do Meio Ambiente a 14 empresas. A Certificação Fator Verde, criada em 2017, se baseia no cumprimento de critérios de Cidade Sustentável, Ambiente Saudável, Hídrico, Energético, Social, Materiais e Resíduos.

TransFormadora - O Instituto Atlântico, Instituição de Ciência e Tecnologia vai promover o evento “Conexão TransFormadora”. Pretende apoiar a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. Dia 4 de julho, das 13h às 17h, na sede do Atlântico, em Fortaleza.

Lobby LGBT - A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) e a VoteLGBT fazem o mapeamento de pré-candidaturas de pessoas LGBT+ em todos os estados.

Ayo - O Grupo AYO completa 13 anos. Em julho, fará 12 dias de atividades em suas unidades — AYO Fitness Club, AYO Training Gym, AYO Zen e AYO Arena.



Intrapartidos - Fernandes Neto lança "Democracia Intrapartidária: autonomia e limites dos partidos políticos no Brasil", dia 3, às 18 horas, no auditório da OAB (Hugo de Brito Machado). A obra é ambientada na crise política instalada nas democracias ocidentais e especialmente no Brasil, desde os atos de junho 2013 até a ocupação e depredação dos prédios públicos no dia 8 de janeiro de 2023, retratada pelas lentes dos partidos políticos. O lançamento será realizado pela Escola Superior de Advocacia (ESA-CE).

Concurso - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) escolheu o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para a realização do seu próximo concurso público. Vai formar cadastro de reserva para cargos de analista judiciário. Ainda não há definição de data para as provas. O concurso será realizado no Distrito Federal, em etapa única.



Vem aí o fim do motorista - Uma parceria entre Scania, Fidens e Hexagon gerou o primeiro caminhão 8x4 teleoperado da história do Brasil. O modelo é o Scania G 500 8x4 XT, já a Hexagon oferece toda a alta tecnologia (solução TeleOp) de adaptação, instalação elétrica, câmeras e a cadeira remota de comando (ou cockpit). A Fidens, prestadora de serviços de mineração, foi a pioneira no desenvolvimento e operação do veículo.