Educação: Ceará é destaque mais uma vez

O Ceará registra o maior percentual de jovens de 15 a 17 anos que estão no Ensino Médio do Brasil, com 89,9%. A média nacional é de 81,2%. A taxa cearense é a mais alta do País. Os números se referem a estudantes das redes pública e privada. Para se ter um índice de comparação, no ano de 2013, esse percentual do Ceará era de 70,7%. Os dados foram divulgados pelo O POVO, a partir do levantamento do Anuário Brasileiro da Educação Básica, relançado pelo Todos Pela Educação, Fundação Santillana e Editora Moderna.

Ainda segundo o documento, a taxa de aprovação no Ensino Médio é de 96,8%. A de reprovação e de abandono são, respectivamente, apenas de 1% e 2,2%. Isso demonstra um avanço na escolarização dos jovens cearenses. Além disso, a taxa de jovens de 19 anos que já concluíram o Ensino Médio é de 76,3%, a quarta maior entre as unidades da federação. Todos esses números estão na publicação que reúne dados públicos sobre educação brasileira do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério da Educação, além de análises das informações.

Faz-se necessário lembrar que o Ceará já é considerado destaque nacional em educação. O índice de alfabetização e os bons números em avaliações periódicas de âmbito nacional dão essa relevância ao Estado, que tem constantemente investido nas políticas da área. Há desafios e desigualdades, por certo, mas notícias positivas dentro da agenda educacional precisam ser celebradas.

Outro dado relevante no levantamento se refere ao Ensino Fundamental: 94,1% das crianças entre 6 e 10 anos estão matriculadas nos anos iniciais dessa etapa, com uma taxa de aprovação que chega a 99,8%. Desses, 84,5% dos alunos do 2º ano são considerados alfabetizados em língua portuguesa, que é considerada a maior taxa de alfabetização para essa idade em nível nacional.

Além disso, o Anuário apresenta a baixa taxa de distorção idade-série entre essas crianças, com apenas 3,2% com dois ou mais anos de atraso escolar, que é considerada a menor do Brasil.

Esses indicadores reforçam o destaque do Ceará em relação à educação. Basta lembrar também que, quanto ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o Ceará mostrou relevância tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do Ensino Fundamental. Em 2023, o Estado obteve, nessa categoria, o melhor resultado do País. E no Ensino Médio, o Ceará ficou em terceiro lugar no País.

Ainda sobre o Ideb, o Ceará tem sete das dez cidades com melhores desempenhos no 9° ano do ensino fundamental no Brasil. O resultado da avaliação do Ideb com os dados de 2023 foram divulgados em agosto deste ano.

São dados que precisam ser comemorados a fim de que mais jovens se sintam estimulados a continuar seus estudos. A propósito, neste domingo, 17, ocorrem as provas da primeira fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Sabe-se o quanto uma boa fundamentação no ensino regular é necessária para que o estudante seja bem-sucedido em sua tentativa de ingresso no ensino superior. Portanto, deseja-se que seja um exame tranquilo, sem adversidades, e que mais uma vez o candidato cearense, bem preparado como é, obtenha o bom desempenho que tanto almeja. n