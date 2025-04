Celular: inteligência para combater o crime

O telefone celular tornou-se um equipamento indispensável no dia a dia de qualquer brasileiro — e pode-se dizer, em todo o mundo.

O dispositivo pode ser usado com eficiência nas mais diversas áreas, como trabalho, educação, entretenimento, navegação (com o uso do GPS), comunicação, para controlar contas bancárias; é uma máquina que possibilita a produção de fotos e vídeos, entre outros usos. Serve até para fazer ligações, brincam alguns. E tudo na ponta dos dedos.

Muita gente chega a dizer que tem toda a sua vida dentro dessa caixinha retangular, que protege o processador, sensores e a placa-mãe, entre outros componentes que fazem o smartphone funcionar. Mas o importante é que não é necessário o conhecimento de informática para seu uso, pois a operação é intuitiva.

Segundo levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGVcia), em maio de 2024, o Brasil tinha cerca de 258 milhões de smartphones em uso, correspondendo a 1,2 aparelho por habitante.

Assim, ter o telefone furtado ou roubado torna-se um transtorno na vida de qualquer pessoa, afetando todas as atividades que dependem do equipamento e, como se pode aquilatar, são muitas e essenciais. Além dos danos sofridos com a perda física, com o dispositivo em mãos, os criminosos podem cometer fraudes bancárias, aumentando o prejuízo.

Em vista disso, é alentador verificar que "Mais de sete mil celulares são recuperados em um ano no Ceará", como informa reportagem publicada na edição de ontem, assinada pela jornalista Mirla Nobre.

Em seu primeiro ano de funcionamento, a partir de abril do ano passado, o programa "Meu Celular", do governo do Estado do Ceará, conseguiu recuperar esse número expressivo de smartphones roubados ou furtados, Fazendo-se as contas, observa-se que foram resgatados 583 telefones

por mês, quase 20 por dia.

O balanço foi divulgado pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, em cerimônia de devolução de 200 aparelhos, ocorrida no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Segundo o secretário, desde o início do programa, houve redução, em números absolutos, de 4.800 roubos e 1.700 furtos, queda de 21% e 10,2%, respectivamente.

O delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutierrez disse ainda que o programa teve outro impacto positivo, ajudando a quebrar a cadeia de receptação. Agora é possível ao comprador de um equipamento usado rastrear o produto oferecido para saber se está regularizado. Por isso, ele recomenda à vítima de furto ou roubo sempre registrar um boletim de ocorrência, o que ajuda a polícia na investigação.

O sucesso do programa "Meu Celular" mostra que a inteligência é o melhor método de combater o crime. n