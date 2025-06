Os desafios da inovação

Com o seminário Transformação Digital e Governança Interfederativa foi concluído o programa Ceará Mais Digital, cujo propósito é incentivar o uso de soluções tecnológicas inovadoras e promover maior integração entre as unidades da federação. A iniciativa é do governo do Ceará, por meio da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR) e apoio da Casa Azul Ventures.

Durante o evento, as startups selecionadas pelo programa apresentaram propostas inéditas para as mais diferentes áreas do serviço público, como saúde, educação, gestão de resíduos sólidos e finanças, entre outras. Três delas foram destacadas: a startup Sued-Ficha Técnica (Juazeiro do Norte), com um modelo para reduzir desperdício da merenda escolar; a Acqualog (Fortaleza), para monitorar remotamente o abastecimento de água em áreas rurais e a 4Eucation (Fortaleza), com o propósito de elevar motivação de estudantes e melhorar o desempenho de professores em sala de aula, por meio de uma plataforma "gamificada" (jogos).

Na ocasião, o titular da Seplag, Alexandre Cialdini, destacou a importância da iniciativa, por unir diferentes segmentos da sociedade, como o poder público, universidades e setor privado, em torno de um programa que vai se traduzir em avanços econômicos e sociais para a coletividade.

Para ele, o ponto fundamental é a necessidade da administração pública ficar atenta aos processos inovadores, utilizando as tecnologias digitais para melhorar os serviços oferecidos à população. Especificamente quanto ao Ceará, Cialdini disse que o estado precisa continuar como "referência nacional e internacional" em gestão pública.

De fato, bem aplicadas, as novas tecnologias aumentam a produtividade e a eficiência, eliminando processos repetitivos, e ajudam na inclusão, ao ampliarem as possibilidades de acesso a determinados serviços públicos, que pode ser feito remotamente, evitando deslocamentos. É indiscutível que as ferramentas digitais tornaram-se hoje indispensáveis. No entanto, os administradores públicos precisam ter claro que o foco continua a ser o cidadão. Ou seja, a tecnologia tem de estar a serviço das pessoas, portanto, não podem ser desculpa para a desumanização do serviço público.

Por isso, são importantes iniciativas como a desenvolvida pelo Ceará Mais Digital, que vai buscar soluções inovadoras personalizadas, como as apresentadas acima. Ao mesmo tempo, incentiva jovens empreendedores das startups a investirem em áreas fundamentais para o desenvolvimento humano, com um olhar especial para os desafios que precisam ser superados no Ceará.