A Transnordestina mais perto

Recursos de R$ 800 milhões para a conclusão dos dois últimos trechos sem atividade da Transnordestina já estão assegurados. A informação foi transmitida pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, conforme noticiou O POVO na edição de ontem. Ele disse que até setembro será emitida a ordem de serviço para iniciar as obras dos 97 quilômetros que compõem essa etapa.

O ministro esteve em Baturité, na quinta-feira, para a assinatura do trecho oito do empreendimento. Ele também reforçou o compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de concluir a fase um da ferrovia até o ano de 2027.

O avanço das obras tem motivado municípios e empresas a iniciarem projetos para a construção de portos secos ao longo de 1.206 quilômetros de trilhos entre Eliseu Martins (PI) e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CE).

A informação foi revelada à reportagem por Tufi Daher, presidente da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), empresa responsável pela ferrovia. Segundo ele, seis dessas propostas são de municípios cearenses e outras quatro em cidades piauienses e pernambucanas.

O executivo diz que cada cidade quer construir um terminal intermodal, e que ele conversa com todos os interessados. No entanto, disse que a decisão será técnica, de acordo com o volume de carga que cada uma das cidades produz ou recebe.

As obras da Transnordestina foram iniciadas em 2006, no segundo governo Lula, inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A ferrovia tem como objetivo integrar o nordeste e dinamizar a economia da região. Em funcionamento, a linha férrea vai promover a integração regional, facilitar o escoamento da produção e aumentar a competitividade, atraindo novos investimentos.

No entanto, a construção passou por vários percalços, que impediram a sua conclusão no prazo inicialmente previsto para a finalização da obra, que deveria ser concluída em aproximadamente de 10 anos. Também atravessaram vários governos de diferentes partidos — Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB), Jair Bolsonaro (PL) e, agora, com Lula, sem que as promessas de avanço significativo das obras ou sua conclusão fossem realizadas.

Novamente sob a presidência de Lula, a previsão é que a Transnordestina seja concluída até o fim de seu mandato. Para além de questões políticas, pois 2026 será um ano de eleições, é importante que o calendário seja cumprido. Já se esperou muito pelos resultados desse investimento bilionário.

Portanto, é necessário que a ferrovia comece, de fato, a se traduzir em benefícios reais diretamente para a população nordestina, que está a par com os interesses de todo o País.