PADRE CÍCERO: MAIS UM PASSO PARA A BEATIFICAÇÃO

Este fim de semana é marcado por mais um capítulo histórico no processo de beatificação de Padre Cícero. A cerimônia que encerra a fase diocesana da causa de beatificação do Servo de Deus, com missa e sessão solene no Crato, registra a conclusão do primeiro inquérito, concluído após dois anos e seis meses desde a abertura oficial do processo, em 30 de novembro de 2022.

Nesse período, a Igreja reuniu escritos e outros documentos acerca da vida e da missão de Padre Cícero, que somam mais de 800 páginas. Foram colhidos 62 depoimentos com a finalidade de comprovar as virtudes de santidade do sacerdote conhecido como Patriarca do Nordeste.

Na sessão solene realizada pela Diocese de Crato, foi feita a exposição pública dessa documentação. Após essa apresentação, os documentos serão armazenados em caixas lacradas com o selo do bispo da Diocese e enviados a Roma. A previsão é de que esse envio ocorra neste mês de junho.

Após análise, a Congregação para a Causa dos Santos emitirá o documento de validade jurídica do processo. Isso atesta que a fase diocese foi cumprida de acordo com o protocolo exigido pelo Dicastério. Dá-se início à fase romana, segunda fase do primeiro inquérito, avançando para a beatificação e, em seguida, para a canonização.

A abertura do processo de canonização de Padre Cícero foi registrada em 20 de outubro de 2015, quando o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do papa Francisco, enviou uma carta de Reconciliação Histórica da Igreja Católica com o sacerdote. Em 13 de dezembro do mesmo ano, a carta foi divulgada ao público.

Em 24 de junho de 2022, a Santa Sé, por meio do Dicastério para a Causa dos Santos, endereçou uma carta à Diocese de Crato informando o "Nihil Obstat", significando que nada impedia a abertura de um Processo de Beatificação e Canonização do Padre Cícero. No mesmo ano, em 30 de novembro, realizou-se a solenidade de abertura do seu processo de beatificação e canonização. Desde então, de 2022 a 2025, tem ocorrido a análise diocesana de sua vida, fama de santidade e virtudes.

A atribuição do título "Servo de Deus" mostra que a sua causa de beatificação está em andamento. É o primeiro passo no longo caminho de canonização. Deixa de ser uma possibilidade e ingressa na concretude do reconhecimento de sua santidade.

É certo que é necessária a autorização da Igreja para fazer de Padre Cícero um santo oficial, respeitando os exigentes ritos. Os fiéis da Região do Cariri e os milhares de romeiros de todo o Brasil já o veneram como santo popular, nas romarias em sua devoção, seja pedindo a sua intercessão, seja agradecendo. Colocar a imagem de Padre Cícero nos altares é um presente pelo qual uma vasta nação de romeiros anseia há muito tempo.

Deseja-se que a receptividade que teve papa Francisco para retomar o diálogo sobre a abertura do processo de Padre Cícero seja continuada na acolhida do papa Leão XIV. O respeito à vida de Padre Cícero e a sensibilidade com as graças alegadas por seus devotos devem ser considerados para que, em breve, tenhamos o santo popular como um santo reconhecido pela Igreja. n