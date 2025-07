O "coração da Cidade" precisa de cuidado

Conhecida como um símbolo histórico e um marco patrimonial para a cidade de Fortaleza, a Praça do Ferreira será finalmente requalificada. O conhecido cartão-postal da Capital passará por serviços que incluem uma reforma completa do piso, instalação de travessias elevadas, remodelação dos passeios com acessibilidade, construção de quiosques, instalação de fontes interativas e paraciclos e reforma da fonte da Coluna Hora e de estátuas de bronze. Também está previsto o alargamento da Praça em oito metros.

A ordem de serviço, assinada pelo prefeito Evandro Leitão e pelo governador Elmano de Freitas, na semana passada, foi celebrada por quem frequenta o Centro e por comerciantes da região. Afinal, a área merece esse olhar mais cuidadoso pela quantidade enorme de pessoas que passam pelo local e, sobretudo, pelo patrimônio que representa para a Capital. É um ícone que dialoga com a identidade de um povo.

O orçamento divulgado para as reformas é de R$ 8 milhões e a entrega deve ser feita até novembro deste ano. Segundo os governos, a intervenção ocorrerá em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza) e seguirá o projeto original dos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon. Ambos foram responsáveis pela última grande reforma da praça, no ano de 1991, na gestão do então prefeito Juraci Magalhães (1931-2009).

A ideia é que as novas intervenções garantam também mais acessibilidade. É uma preocupação louvável, contanto que seja colocada em prática de modo eficaz, respeitando o direito de ir e vir e dando condições para que todos possam transitar pelo local com as devidas condições. De acordo com o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, as pedras portuguesas, que são características do piso atual, serão recolocadas depois de uniformizadas. Desse modo, serão diminuídos os problemas causados para os pedestres por causa das pedras que se soltam no pavimento.

Inaugurada oficialmente em 1933, a Praça do Ferreira é conhecida amplamente como "o coração da cidade". Testemunha de conversas cotidianas nos tradicionais bancos e zona de passagem de um fluxo intenso de pessoas e veículos, a Praça é palco de acontecimentos políticos, econômicos e culturais que imprimem em Fortaleza a marca da metrópole que ela é hoje. Impossível falar da capital cearense sem citar a Praça do Ferreira.

Tem esse nome devido a uma homenagem ao ex-vereador Boticário Ferreira, responsável pela reforma e urbanização do local, quando era presidente da Câmara Municipal. Ao longo dos anos, a praça recebeu outros nomes, como Feira Nova, Largos das Trincheiras, Pedro II e Municipal.

A renovação do local, com possibilidade de acolhida a todos que por lá passam, é um fato que precisa ser comemorado. Ao mesmo tempo, cobra-se dos governos que outros espaços do Centro não sofram o abandono histórico patrimonial que destoa completamente da conexão afetiva que mantêm com a Cidade. n