Educação do Ceará em destaque

Quando o assunto é educação, sabe-se que há desafios a serem solucionados a médio e longo prazo. O Ceará, no entanto, é destaque positivo no tema, e a notícia divulgada acerca da alfabetização dos cearenses é, mais uma vez, motivo de celebração. O Estado superou, de novo, a meta nacional e se manteve como o único estado brasileiro a alcançar 85,3% das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa em 2024, referente ao fim do 2º ano do ensino fundamental. Atingiu, assim, o maior índice do País.

A meta cearense era de 80%. Além disso, o Ceará é o único estado do Brasil que superou a meta nacional de alfabetização na idade certa. Os dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) fazem parte do novo Indicador Criança Alfabetizada (ICA). Em todo o Brasil, 59,2% das crianças alcançaram o nível adequado de alfabetização, o que já é considerado um avanço em relação a 2023 (quando o índice atingiu 56%). A meta nacional era de 60% para 2024.

Os números colocam o Ceará na liderança nacional em alfabetização de crianças. Supera em mais de 25 pontos percentuais a média brasileira, que ficou abaixo da meta de 60% estabelecida para 2024. De acordo com a avaliação nacional também, mais da metade dos municípios brasileiros atingiram sua meta individual de alfabetização, e quase 60% melhoraram seus indicadores em relação ao ano anterior.

Em segundo lugar e terceiro lugar estão os estados de Goiás e de Minas Gerais, respectivamente com 72,7% e 72,1%. Onze estados atingiram suas metas regionais. Ademais, outros 18 estados apresentaram avanço nos números, mas seis registraram piora. São eles: Amazonas, Bahia, Paraná, Pará, Rondônia e Rio Grande do Sul.

É interessante lembrar que, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), considera-se alfabetizada a criança que é capaz de ler palavras, frases e textos curtos; localizar informações explícitas em pequenos textos (como bilhetes, crônicas e trechos de contos infantis); e inferir informações em textos com linguagem verbal e não verbal.

O Governo do Ceará atribui esse resultado à colaboração com os municípios por meio do Programa Aprendizagem na Idade Certa. É preciso, por certo, creditar o êxito ao sistema, aos recursos disponibilizados, ao comprometimento dos gestores e, sobretudo, aos docentes que se dedicam para que a etapa de alfabetização, no processo de ensino e aprendizagem, seja bem-sucedida.

Isso deve ser um tema para festejar, mas também um assunto motivador para estimular mais investimentos na educação: na oferta de recursos, no oferecimento de transporte e lanche para os alunos, na valorização dos professores - seja na remuneração justa, seja na capacitação constante. n