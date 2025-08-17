Bons números da educação em 9 municípios

No Ceará, nove municípios tinham todas as crianças alfabetizadas no ano de 2024. O Estado atingiu 85,3% de crianças alfabetizadas ao fim do 2º ano do ensino fundamental e foi o único do Brasil que superou a meta nacional que superou a meta nacional de alfabetização na idade certa. Os municípios cearenses que atingiram o resultado máximo do índice (ou seja, 100%) foram: Catunda, Coreaú, Forquilha, Graça, Novo Oriente, Pacujá, Piquet Carneiro, Pires Ferreira e Poranga.

Os dados fazem parte do novo Indicador Criança Alfabetizada (ICA), do Ministério da Educação (MEC). A pesquisa, lançada em 2024, é produzida por meio de uma avaliação censitária (com todos os alunos), segundo explica o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A entidade considera como alfabetizada a criança que é capaz de: ler palavras, frases e textos curtos, localizar informações explícitas em pequenos textos e inferir informações em textos com linguagem verbal e não verbal.

É certo que esse resultado positivo, para essas nove cidades cearenses, não chega com iniciativas apenas de curto prazo. Um conjunto de ações levou à evolução desses resultados, colocando a educação do município em destaque e consolidando o Ceará como referência nacional de uma educação de qualidade.

Entre os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, quatro cidades cearenses se destacam no levantamento nacional. Sobral, a 233 km de Fortaleza, aparece com 98,58% dos alunos alfabetizados em 2024. O índice é o maior do Brasil, dentro do nicho específico analisado, e supera a média determinada para a região, de 80%. Depois de Sobral, há na sequência: Crato (CE), com 95,37%, Rio Verde (GO), com 89,88%, Itapipoca (CE), com 88,96%, Itaúna (MG), com 88,76%, Passos (MG), com 86,17%, Maracanaú (CE), com 84,92%, Três Lagoas (MS), com 82,99%, Conselheiro Lafaiete (MG), com 82,19%, e Barbacena (MG), com 81,97%.

Também há os municípios que não conseguiram atingir a meta estipulada. Juazeiro do Norte, por exemplo, teve o pior índice do Estado, atingindo 59,48%. A meta determinada era 63,78%. Além de mais estratégias que devem ser pensadas para melhorar os resultados, é preciso lembrar que, claro, a rede educacional de Juazeiro do Norte (uma das cidades mais populosas do Ceará) é bem maior do que um município com menos habitantes. Isso não deve justificar o resultado aquém do esperado, já que são índices proporcionais, mas é sabido que a rede do município exige mais recursos a fim de garantir a aprendizagem em nível satisfatório.

Assim, sabe-se que, em educação, sempre haverá desafios que demandam um esforço em várias frentes. O Ceará, que apresenta, em geral, destaque positivo no tema, é lembrado como referência nacional. O empenho e a dedicação para que os bons índices permaneçam altos precisa continuar assim como os municípios que apresentam dados ruins precisam de mais apoio e acompanhamento. E isso significa mais recursos financeiros, mais capacitação para professores, remuneração justa para os educadores e, sobretudo, uma vigilância constante na aprendizagem dos estudantes. n