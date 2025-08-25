Editorial: Anuário do Ceará e o compromisso de informar

Na noite desta segunda, 25 de agosto, a sociedade cearense recebe mais uma edição do Anuário do Ceará, uma obra de vigor, renovada ano após ano, porque é assim a dinâmica que nos move. É certo afirmar que o Anuário do Ceará reúne as informações mais relevantes sobre o Estado. Porém o livro é muito mais do que isso. É um mapa que norteia, a partir dos dados, e ajuda a entender o Ceará, também por análises. É um condutor de excelência para pesquisadores, estudantes, empresários, políticos, investidores e para o público em geral, que almeja conhecer mais sobre o cenário cearense em seus diversos setores.

É válido sempre lembrar a marca sesquicentenária da publicação impressa mais antiga em circulação no Estado, que é o Anuário do Ceará. A primeira edição data do ano de 1872, criada com o nome de "Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Província do Ceará". O POVO passou a editar o Anuário em 2002. Assim, reúne as duas mais antigas publicações em circulação no Ceará. O POVO foi responsável pela reformulação editorial da obra. Hoje, o livro é uma realização da Fundação Demócrito Rocha (FDR), sob a promoção do O POVO.

O projeto gráfico é um destaque surpreendente a cada edição, inspirado em um tema escolhido especialmente para a obra. O Anuário do Ceará 2025-2026 celebra os 75 anos da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), completados em 2025. Com textos, gráficos, fotos e ilustrações, a obra detalha o histórico da Fiec, as principais frentes, os setores atendidos e os desafios enfrentados por todos os gestores.

Outra feliz novidade desta edição é o capítulo exclusivo dedicado à Região do Cariri, área de riqueza cultural e simbólica inestimável, que empresta elementos, tonalidades e formas ao projeto gráfico da obra. A atenção dada ao Cariri não é à toa. A Rádio O POVO CBN Cariri, em funcionamento há quase sete anos, é um instrumento para dar vazão às necessidades da região, para ser mediadora dos eventos do Cariri, mas, sobretudo, para reafirmar a grandeza e a profundidade dos valores ali presentes.

Além de ser uma obra que é fonte de pesquisa, o Anuário é um instrumento de deleite em forma e em conteúdo. É uma obra em constante atualização na sua edição digital, mas também um livro de admiração por suas imagens, ilustrações e projeto gráfico. Atende a um público que demanda consulta ágil e pesquisa confiável, mas contempla quem quer se satisfazer com o prazer estético.

Assim, com a marca da Fundação Demócrito Rocha e a chancela do O POVO, nasce a edição 2025-2026 do Anuário do Ceará, um compromisso, animado a cada obra, de levar informação jornalística de qualidade em 680 páginas.

Desde 1928, quando Demócrito Rocha fundou O POVO, assumimos a responsabilidade de, em várias plataformas, informar, formar e qualificar o debate. Quase 100 anos depois, O POVO continua, a cada dia, com a missão de ser um espaço democrático e coletivo. E o Anuário do Ceará é mais um exemplo disso.



