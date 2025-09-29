Sobretudo, uma celebração ao Cariri

A semana que começa intensifica a já forte relação do O POVO com a Região do Cariri. Nesta segunda-feira, 29, será lançado, em cerimônia em Juazeiro do Norte, o Anuário do Ceará. Pela primeira vez na história, a publicação impressa mais antiga em circulação no Ceará, com mais de 150 anos, é lançada em uma solenidade na Região. Na próxima quinta, 2 de outubro, chega ao Cariri o Futura Trends, um dos maiores seminários de formação executiva do Nordeste. Será realizado em evento em Crato pela primeira vez, após 15 anos de um encontro bem-sucedido a cada ano em Fortaleza.

Os eventos apresentam a relevância que o Grupo de Comunicação O POVO imprime ao Cariri, região de incomparável riqueza cultural e simbólica, caracterizada pela valorosa diversidade. Do Expocrato à festa do Pau da Bandeira em Barbalha, passando pelos eventos do Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, são inúmeras as ações, ao longo do ano, que convidam a um passeio pela cultura e pela arte caririense.

A importância da Região é também econômica, política, religiosa, paleontológica e social. Imensurável, portanto. Figuras como o Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, e Menina Benigna, em Santana no Cariri, catalisam o turismo religioso, levando centenas de milhares de peregrinos ao local. Numa demonstração de fé e esperança, o romeiro faz as suas preces e agradece a intercessão ao tempo em que movimenta a economia e contribui para aquecer o comércio.

A propósito, essa economia dos 29 municípios da Região é robusta. No ano de 2024, o PIB da região totalizou R$ 14,67 bilhões, o equivalente a 7,53% do PIB do Ceará. Juazeiro do Norte concentra aproximadamente 36% do PIB regional. Também é inegável atestar o polo educacional que se formou no local. A presença de instituições de ensino superior públicas e privadas capacita a população, atrai mais gente à região e gera empregos. Na saúde, a presença de hospitais de alta complexidade, o fortalecimento do ensino superior na saúde e a oferta dos cursos de saúde em diversas instituições impõem o Cariri como um polo também nesse quesito.

Não à toa, a Rádio O POVO CBN Cariri está, há quase 7 anos, em funcionamento com excelência. "A rádio que toca notícia" é pioneira no conceito all news na Região Metropolitana do Cariri, apresentando qualidade nos debates e conteúdo de credibilidade e de relevância para os cearenses. Além disso, a entrada do O POVO, impresso e digital, das redes sociais e dos conteúdos do O POVO ressalta o valor com que o Grupo vê o Cariri.

Assim, os eventos que O POVO promove nesta semana na Região são também uma forma de celebrar essa pujança e destacar o Cariri como uma das regiões mais bem estruturadas e promissoras de todo o Nordeste. A capacidade que o local tem de gerar emprego, promover riqueza, assegurar a capacitação e difundir o conhecimento é um eixo fundamental para o desenvolvimento sustentável de todo o Estado.



