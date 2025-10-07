A boa conversa entre Lula e Trump

Aconteceu a primeira conversa entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu colega dos Estados Unidos, Donald Trump. Foi na manhã de ontem e, segundo relatos, durou cerca de 30 minutos. Era o passo inicial esperado e, mesmo que ainda tenha sido algo tímido, as primeiras reações, de lado a lado, permitem um certo otimismo quanto às perspectivas de encontrarmos o caminho do fim para a crise injustificável na qual os dois países estão envolvidos.

Até agora predominou a falta de diálogo. Uma relação histórica importante, que se dá nos campos mais variados, é ameaçada por um desacordo de fundamento político e ideológico, inexistindo outra forma de justificar o que tem acontecido desde o anúncio das primeiras medidas punitivas contra o Brasil.

A partir do final de julho último, lembremos, os Estados Unidos impuseram um conjunto de sanções contra o governo e várias autoridades brasileiras. Produtos da nossa pauta de exportação tiveram tarifa extra de 50% aplicadas contra elas quando destinadas ao mercado norte-americano e, ao mesmo tempo, acionou-se a chamada Lei Magnitsky contra ministros do STF, parentes dele e também integrantes do governo Lula.

Medidas duras e que fazem ainda menos sentido quando, por um lado, o governo Trump pune um país com o qual mantém relações superavitárias, ou seja, compramos dos Estados Unidos mais do que vendemos. Por outro lado, ignorando questões de soberania, exige tratamento diferenciado da justiça para um aliado seu submetido a julgamento pela acusação grave de ter tentado um golpe de Estado.

Como seria normal esperar diante da natureza do evento, as notas que saíram acerca de sua realização, emitidas em Brasília e em Washington, são protocolares. Não permitem grande otimismo pelo conteúdo em si, sem que isso tire a relevância da esperado encontro entre os dois políticos pelo simples fato dele, enfim, ter acontecido.

Também merece atenção o fato, destacado nas manifestações oficiais dos dois lados, de a ligação ter partido da Casa Branca. Parece uma indicação eloquente de que a postura inicial de intransigência adotada pelo governo de Donald Trump está, aos poucos, sendo vencida por uma realidade que começa a se impor. Era previsível que isso aconteceria e há sinais de que pode já estar ocorrendo.

A crise não está superada, mas, é evidente, uma luz começa a surgir no fim do túnel. Especialmente se considerarmos as mensagens do presidente Trump reafirmando sua boa impressão quanto ao congênere brasileiro, existindo indicações de que uma reunião presencial entre os dois aconteça breve. Espera-se que já com resultados práticos mais objetivos e ações concretas pelo restabelecimento da normalidade nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Apesar, infelizmente, de ainda haver muita gente trabalhando contra. n