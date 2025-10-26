POR ELEIÇÕES TRANQUILAS EM SANTA QUITÉRIA

Não à toa o plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) aprovou o pedido da 4ª Zona Eleitoral de Santa Quitéria para envio de forças federais durante as eleições suplementares, marcadas para este domingo, 26 de outubro. A 4ª Zona Eleitoral alegou que a presença das forças federais é necessária devido à atuação de organizações criminosas no município.

O impasse político que vive Santa Quitéria deve ter mais um desdobramento neste domingo com a realização de novas eleições. O pleito ocorre devido à cassação, pelo TRE-CE, dos mandatos do prefeito José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), reeleito em 2024, e do vice-prefeito Francisco Gardel Mesquita Ribeiro. Os dois foram acusados de abuso de poder político e econômico e de ter recebido apoio de facção criminosa nas eleições. Braguinha foi preso antes da posse. Após período em prisão preventiva, passou a cumprir prisão domiciliar em Fortaleza.

As investigações ocorrem no âmbito da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público do Ceará (MPCE). A suspeita é de envolvimento com uma facção criminosa, que teria coagido eleitores, candidatos e funcionários da Justiça Eleitoral no pleito de 2024.

O TRE-CE cassou o mandato de Braguinha e de seu vice. O município de Santa Quitéria é atualmente administrado de forma interina por Joel Barroso (PSB), que é filho do prefeito cassado, presidente da Câmara de Vereadores e um dos candidatos à Prefeitura.

Entre os episódios citados no processo, está a entrega de um carro modelo Mitsubishi Eclipse Cross, no Rio de Janeiro (RJ), por parte de servidores municipais a um traficante, que seria chefe da organização criminosa em municípios da Região Norte no Estado.

Assim, na votação deste domingo, o eleitorado de Santa Quitéria escolherá entre três concorrentes ao cargo de prefeito: Candida Maria Pessoa (União Brasil), que tem como candidato a vice-prefeito Rafael Vaz (MDB); Joel Barroso (PSB), que tem como vice Francisco das Chagas Paiva (PSB); e Ligia Maria Benevinuto (PT), cuja candidata a vice é Rayana Bendor (PT). Os três são veteranos na política local.

A Justiça Eleitoral prevê casos específicos que levam à realização de novas eleições. Ao tempo em que se lamenta que um caso desses chegue ao extremo de novo pleito, como ocorre em Santa Quitéria, louva-se que a democracia seja respeitada. Com o afastamento dos gestores, a partir de uma decisão judicial, convocar e realizar novas eleições são atos de cidadania. O voto se torna, assim, uma das principais formas de protesto e reivindicação que a população pode fazer.

Diante de todo o cenário, prevê-se um dia de tensão durante as eleições em Santa Quitéria. Que o envio de militares para atuar na segurança do pleito, aprovado pelo Governo Federal, junto com as forças de segurança do Estado, consiga contribuir para promover uma eleição tranquila. O exercício da cidadania não deve ser perturbado por outras instâncias. Espera-se que a decisão da população seja tomada tão somente pela preocupação quanto ao comprometimento do candidato com as necessidades do povo. n