Começa o Enem, ferramenta de acesso ao ensino superior

Neste domingo, 9, milhões de candidatos se dirigirão até os locais de prova para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 no País. O exame teve 4.811.338 inscrições confirmadas. Dessas, 1.390.815 são de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. É importante frisar que o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica.

Dos inscritos, 1.811.524 são de alunos concluintes do ensino médio. Os números são do Painel do Enem, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação.

Em mais de duas décadas de existência, o Exame se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). Além de os resultados serem usados como critério dos processos seletivos, funcionam como parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o que é proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Faz-se relevante analisar alguns números disponibilizados pela organização do Exame. Segundo o levantamento do Inep, dos inscritos, 3.049.710 são isentos e 1.761.628 são pagantes. Além disso, do total de inscritos confirmados, 2.889.851 (60,06%) são mulheres e 1.921.487 (39,94%) são homens. Com relação à etnia, a maioria das inscrições confirmadas é de participantes que se autodeclararam pardos (2.146.184); 1.903.041 participantes se autodeclararam brancos, 603.104 pretos, 67.203 amarelos e 37.489 indígenas.

A faixa etária com mais inscrições confirmadas é de 17 anos, com 1.113.718. Os participantes com mais de 60 anos totalizam 17.192. Isso mostra que, por mais que a faixa de idade dos adolescentes (supõe-se que a maioria seja concluinte do Ensino Médio) seja mais alta, o Exame tem a participação de muita gente com mais de 60 anos, que talvez seja um público que queira ingressar no ensino superior e veja no Enem uma possibilidade concreta para isso.

Assim, o Enem se mostra como uma ferramenta fundamental de democratização do acesso à educação superior. Por ele, é possível que estudantes de origens variadas concorram a vagas nas universidades públicas. Percebe-se que isso é feito de forma crítica, visto ser uma prova que permite aos alunos escrever sobre diferentes eixos temáticos, em que se exploram a argumentação e a hierarquia das ideias, como ocorre na prova de redação. Priorizar a capacidade de análise crítica do candidato é uma das premissas das provas.

Espera-se que os dias de prova sejam momentos de tranquilidade, sem sobressaltos para os candidatos. Cabe aos governos criar oportunidades e tomar todas as providências necessárias a fim de garantir um exame seguro, afastando qualquer risco de fraude. Ressalte-se que a confiança no exame é condição para que os candidatos tenham tranquilidade para um dia que é decisivo para o futuro de muitos que ali estão. n