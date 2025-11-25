Polícia Federal investiga possível fraude no Enem

Suspeita de que teria havido antecipação de questões aplicadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) levou ao cancelamento de três itens nas provas deste ano. As questões similares foram divulgadas em vídeo no Youtube por Edcley Teixeira, estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Sobral (243 km de Fortaleza). Ele atua em ambientes virtuais como professor e orientador voltado para as provas do Enem. A Polícia Federal foi acionada e fez buscas na casa dele, levando material para análise.

Segundo o estudante de Medicina, seria possível "prever" algumas questões participando do "pré-teste" do Enem, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), como ele fez. Edcley disse que não é exigido nenhum termo de sigilo dos participantes e que não há nem aviso verbal quanto a isso.

Ele afirma que as três perguntas anuladas no Enem 2025 estavam no Prêmio Capes Talento Universitário, promovido pelo Ministério da Educação (MEC), do qual ele participou, no ano passado. O estudante diz que não existe nenhum termo de sigilo para quem faz o pré-teste do Enem, e também nega que tenha praticado algum tipo de fraude.

Em entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, o presidente do Inep, Manuel Palácios, afirmou não haver "qualquer risco" de fraude no Enem, mesmo com a investigação da PF sobre o uso de itens do pré-teste no exame.

O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou que nenhum estudante será prejudicado devido à anulação das questões.

Essa não é a primeira vez que itens são cancelados em uma prova do Enem. Nos seus 27 anos de existência, houve vários casos de anulação de perguntas. A situação mais grave aconteceu em 2009, o primeiro ano no atual formato, quando o Enem foi cancelado, após comprovado o vazamento das provas dois dias antes de sua aplicação.

O Exame Nacional do Ensino Médio nasceu como uma prova para avaliar o conhecimento dos estudantes brasileiros, que se tornou a principal porta de entrada dos estudantes para o ensino superior em instituições públicas e privadas. Neste ano 4,81 milhões de pessoas se inscreveram no exame, das quais 3,5 milhões compareceram para fazer as provas.

No entanto, é preciso deixar claro que as eventuais falhas não reduzem a importância do Enem, nem comprometem a sua credibilidade. O Inep sempre procura aperfeiçoar os mecanismos de segurança para garantir justiça e equidade na aplicação das provas. Assim, é preciso que a Polícia Federal investigue com rigor para esclarecer se houve algum tipo de fraude, de modo a punir eventuais responsáveis.



