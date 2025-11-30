O "coração da Cidade" é entregue à população

Um dos principais cartões-postais da capital cearense, a Praça do Ferreira foi apresentada ao público na semana que passou, após quatro meses fechada para reformas. Com nova iluminação, fonte interativa e intervenções nos quiosques, as obras fizeram parte de um investimento de R$ 8 milhões, numa parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado.

Iniciadas em 8 de julho deste ano, as obras têm projeto assinado pelo arquiteto Fausto Nilo e incluíram mudança completa do piso, requalificação dos passeios com foco em acessibilidade, construção de novos quiosques, instalação de travessias elevadas para pedestres, instalação de paraciclos, reforma dos bancos, instalação de novos postes e reforma da fonte da histórica Coluna da Hora - monumento erigido em 1991 que busca resgatar a essência da primeira Coluna, inaugurada em 1933. O projeto arquitetônico foi concebido pelos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon.

Segundo o prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou no dia da entrega, "esse é o início do resgate do Centro da Cidade". Acrescentou que outras obras devem ser realizadas também na Praça Clóvis Beviláqua (comumente chamada de Praça da Bandeira) e na Praça dos Mártires (conhecida como Praça do Passeio Público), além de um complexo a ser entregue na rua Senador Pompeu.

É bastante louvável a ideia de "devolver o Centro para os fortalezenses", de mostrar à Cidade que há uma atenção com o seu patrimônio, que é público e que, por isso, precisa ser cuidado por todos que dele usufruem. A iniciativa de realizar reformas que visem à modernização e ao bom uso dos equipamentos precisa ser uma preocupação constante dos gestores. Há, desse modo, uma preservação de áreas históricas ao tempo em que se reforçam os laços afetivos da população com os espaços.

Torna-se desafio garantir que haja manutenção para o logradouro como área buscada por moradores e turistas. Neste momento de festas natalinas, a Praça do Ferreira se transforma em palco para o encantador concerto do projeto "Ceará Natal de Luz". É natural que haja uma movimentação maior no lugar, o que deve ser estimulado. Assim, faz-se urgente que essa preservação ocorra agora e se torne uma prática contínua, com o apoio da população que usa o local.

Além disso, os gestores municipais e estaduais precisam olhar para outras áreas de Fortaleza que igualmente carecem de esforço de restauração. Um exemplo é a área do entorno do Dragão do Mar, que também precisa ser devolvida à Cidade. É necessário que haja ações direcionadas àquele espaço para que ele possa ser desfrutado pela população com entretenimento e segurança. Com obras iniciadas em julho de 2024, a área da praça Almirante Saldanha, que contorna o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, tem inauguração prevista para janeiro de 2026.

Festejemos, por ora, a nova Praça do Ferreira, o "coração da Cidade", um corredor de passagem intensa durante o dia, uma testemunha de conversas pacientes nos bancos à tardezinha e um relevante palco de acontecimentos políticos, culturais e econômicos que interessam a Cidade. n