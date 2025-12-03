O polo automotivo e o desenvolvimento do Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega nesta quarta a Fortaleza para a sua terceira visita ao Ceará neste ano, a décima vez que ele vem ao Estado desde o início de seu mandato. Essa frequência, que inclui dezenas de visitas ao Nordeste, está em linha com as declarações de Lula de que daria prioridade ao Nordeste em sua terceira passagem pela Presidência da República.

Desta vez, Lula estará em Fortaleza marcando presença em diversas atividades, duas delas de maior destaque. Ele entregará a Carteira Nacional Docentes do Brasil (CNDB) a professores cearenses, documento que proporcionará benefícios à categoria, e participará da inauguração do Polo Automotivo do Ceará.

Localizado no município de Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza), o complexo industrial automotivo será a primeira planta multimarcas do Brasil, ou seja, com capacidade de montar veículos para diferentes empresas. Conforme anunciou Rodrigo Teixeira, acionista da Planta Automotiva do Ceará (Pace), a produção será iniciada imediatamente.

Segundo ele, não se trata de uma simples fábrica de automóveis, pois o polo tem como objetivo "desenvolver tecnologia", em vez de funcionar somente como uma montadora de veículos 100% elétricos e modelos híbridos.

Mas quais benefícios poderão advir desse empreendimento para a economia e para a sociedade cearenses? Segundo o governador Elmano de Freitas (PT), o polo automotivo representa um "marco estratégico para o desenvolvimento do Ceará", ao impulsionar a cadeia produtiva local. Com investimento inicial de R$ 400 milhões, a previsão é que o polo abra nove mil empregos, diretos e indiretos, quando estiver em pleno funcionamento.

Outro ponto positivo é que o polo terá papel importante na produção de veículos eletrificados, que é tendência mundial, uma forma de mobilidade que contribui para reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa na atmosfera, por isso importantes na luta contra o aquecimento global.

Melhor ainda se, de fato, for implementada a proposta de desenvolvimento tecnológico. A busca por inovação, nas diferentes áreas, é uma corrida mundial, que vai determinar os países que evoluirão social e economicamente e aqueles que ficarão para trás.

Um dos requisitos para a inovação é a parceria com as universidades. E, a propósito, Lula também fará hoje uma visita às obras do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que estão em andamento, superando o cronograma oficial. O campus do ITA na Base Aérea de Fortaleza é a sua primeira unidade fora de São José dos Campos, onde funciona desde a sua fundação em 1950.

Que ao Polo Automotivo do Ceará se juntem novas iniciativas de desenvolvimento sustentável — como o destaque do Nordeste em transição energética — e que a região continue sendo tratada como prioridade, não como favor, mas para corrigir distorções históricas.



