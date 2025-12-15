Dom Gregório e sua missão pastoral em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,01.10.2025: Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, celebra Missa no Carmelo de Santa Teresinha, no dia de Santa Teresinha. (Fotos Fabio Lima)

Centenas de religiosos e fiéis lotavam a Catedral de Fortaleza, há exatos dois anos, para acolher e ouvir o novo arcebispo, dom Gregório Paixão, OSB. Era um momento mútuo de conhecimento - de o novo pastor conhecer a Igreja local e de a comunidade receber o novo líder religioso. Tem sido um tempo intenso, de muitas atividades pastorais, de longos caminhos percorridos e de uma receptividade recíproca, que fez a região abraçar dom Gregório e se sentir abraçada por ele.

Em 15 de dezembro de 2023, em sua missa de posse, como O POVO noticiou, o arcebispo se abria ao novo: "Eu sou a novidade para vocês, e vocês são a novidade para mim. Não tenhamos medo dessa novidade, pois foi Deus quem fez com que nossos caminhos se encontrassem. Portanto, desejo conhecê-los a partir do coração, entro em suas vidas como servidor e entro pela porta da frente. Peço licença para ingressar no coração de vocês, na vida de vocês, para vivermos a alegria da vida partilhada".

Dois anos depois, a Arquidiocese conta múltiplos feitos pastorais sob a sua gestão episcopal: ordenou 45 presbíteros e 24 diáconos permanentes, criou a Paróquia Santo Antônio de Pádua (em Canindé), criou a Reitoria Nossa Senhora do Patrocínio (em Fortaleza), enviou à Nunciatura Apostólica do Brasil o pedido de criação das dioceses de Baturité e Cascavel, promoveu a revitalização da Faculdade Católica de Fortaleza, ampliou as atividades da Caminhada com Maria e, recentemente, acolheu dois bispos auxiliares, monsenhor Antonio Carlos do Nascimento e monsenhor Jânison de Sá Santos, que tomarão posse em fevereiro de 2026.

A sua atenção aos mais vulneráveis é vista, por exemplo, nas visitas ao grupo de moradia de pessoas em superação de rua no Cidade Jardim (no bairro José Walter, em Fortaleza) e com a celebração da Missa de Natal com a Pastoral do Povo da Rua na Casa Dom Luciano Mendes - solenidade que se repetirá neste 2025. São ações que demonstram mais do que um cuidado sensível com quem sofre; encontram amparo na ideia da Igreja em saída, valorizando a cultura do encontro e do diálogo, tão difundida por papa Francisco.

Assim, este é o tempo de celebrar o trabalho atencioso de dom Gregório, um pastor de extrema sensibilidade aos anseios de um povo que clama por acolhida. Também é o momento de agradecer por sua presença mediadora, amiga, solidária e generosa, que confirma uma Igreja que se preocupa com os que não têm esperança e com os que vivem à margem, invisibilizados pelas injustiças sociais.

Que o nascimento de Jesus Cristo, que celebraremos daqui a alguns dias, renove seu ânimo evangelizador, envernizado pela solidariedade e pelo afeto - características marcantes de sua missão pastoral humanizada. Obrigada, dom Gregório!



