A cabeça do Santo e o potencial religioso do Ceará

Quase quatro décadas depois, moradores da cidade de Caridade, a 95 km de Fortaleza, e devotos de Santo Antônio, terão um monumento para visitar, pedir, agradecer e rezar. Expectativa de mais demonstrações de fé e também de impulsionamento da economia local. Parte do crescimento do turismo religioso que o Ceará exibe.

São manifestações culturais e religiosas que concentram milhares de pessoas em um mesmo espaço, o que demanda uma logística operacional que se torna potencial para gerar emprego e renda em municípios grandes, como Juazeiro do Norte, com mais de 200 mil habitantes, e pequenos, como em Caridade, com 16 mil.

A Rota das romarias, dos grandes templos, das estátuas e dos eventos promove desenvolvimento e incentiva a criação de políticas públicas que trabalhem a economia e a preservação da identidade cultural das comunidades.

Em Caridade, ter a cabeça de Santo Antônio colocada, além de todo o seu clamor religioso e logístico, é sinônimo também de esperança de uma vida melhor para a população. Hotéis, restaurantes, comércio de artigos religiosos e transporte são alguns dos setores mais impactados.

No Brasil, o turismo religioso movimenta R$ 15 milhões por ano e os municípios pequenos e médios são os mais beneficiados. No Ceará, o Cariri desponta no segmento, apesar de o turismo religioso já ser realidade em diferentes regiões do Estado.

Neste ano, no Crato, o Santuário de Nossa Senhora foi reconhecido oficialmente como Santuário Diocesano e construiu a maior estátua de Nossa Senhora de Fátima do mundo, com 54 metros de altura.

É também no Cariri que a devoção a Padre Cícero leva milhões de pessoas por ano a Juazeiro do Norte, onde acontecem ainda as Romarias de Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora das Candeias. De acordo com a Prefeitura, a região é considerada o segundo maior destino religioso do País.

Em Barbalha, a festa do Pau da Bandeira virou atração turística nacional, com hotéis cheios e visitantes de diferentes locais. Em Santana do Cariri, a construção do Santuário da Menina Benigna já provocou crescimento econômico com a abertura de hospedagens, restaurantes e comércios.

Em Canindé, é São Francisco quem chama milhões de romeiros a pé, de ônibus, carro ou moto. A Rota do turismo voltado para a religião inclui ainda o Santuário Mariano de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, em Quixadá; o Alto de Santa Rita e a Igreja Matriz da Imaculada Conceição, em Redenção; o Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité; bem como Santuário de Fátima, o Seminário da Prainha e a Catedral da Sé, na Capital.

O investimento no segmento religioso se concretiza no Ceará e demanda mais políticas que incentivem os potenciais dos municípios, ricos em cultura e fé. Logística, estradas, segurança e apoio de diferentes setores da sociedade, públicos e privados. As manifestações religiosas cearenses são bonitas, fortes e históricas, e nunca tiveram tanto potencial para serem ainda mais. n