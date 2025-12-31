Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo

Chegamos ao último dia de 2025, mais um ano que deixa atrás de si marcas importantes e que apontam para um novo tempo desafiador no 2026 que começa a ser vivenciado amanhã, 1º de janeiro. Como é normal que aconteça, o balanço do período aponta avanços e retrocessos, ganhos e perdas, nos cabendo agora fazer a melhor análise dele para tirar as lições necessárias já com os olhos voltados para o que está por vir.

A sociedade brasileira foi muito testada nos últimos 364 dias. Com destaque evidente para o que aconteceu na área política, diante do momento histórico representado pela esperada conclusão do julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), dos núcleos centrais e considerados decisivos de um movimento que, entre os anos de 2022 e 2023, quase levou ao rompimento da democracia no País.

Claro que o ambiente ainda é tenso. Seria ingenuidade dar a situação crítica por superada, completamente, mas o ano finda com sinais importantes de que temos sido capazes de absorver sem traumas maiores uma ação muito firme de instâncias como o Ministério Público e o Judiciário para dar uma resposta à situação no nível grave que ela carrega como símbolo. A democracia brasileira segue de pé, com suas imperfeições e problemas.

Gente grande, de ex-presidente da República a oficiais de alto patente, com responsabilidade comprovada com os fatos graves daquele período ao longo das investigações receberam as punições devidas e, no nosso entendimento, justas.

Quem discorda se manifesta de maneira crítica, muitas vezes até com algum excesso, ocupando espaços parlamentares, na mídia e onde mais seja possível, como é normal que aconteça no ambiente de liberdade política que concretamente vivenciamos, apesar da ideia central que se tenta emplacar de que o direito à opinião estaria sendo tolhido no momento do País. Há uma realidade que nega isso de maneira límpida.

Outra área seriamente testada no 2025 do qual nos despedimos nesta quarta foi a segurança pública. Um quadro nacional, diga-se, embora aqui, no Ceará, o governo conclui o ano pressionado por números e estatísticas que indicam uma situação muito distante do que poderia representar aquilo que a população considera aceitável. A resposta à ousadia de facções criminosas que atuam no Estado com aspectos próprios, e mais graves, não está sendo suficiente para melhorar a sensação de segurança dos cearenses e das cearenses.

Foi um ano no qual a economia comportou-se bem, mesmo que ainda distante do que entendemos como ideal, no qual a agricultura beneficiou-se de um inverno regular, em que a educação continuou nos oferecendo motivos de orgulho aos olhos do País, enfim, se encerra uma etapa do calendário que, como dito inicialmente, esteve marcado por boas e más notícias. É aguardar que a nova etapa que amanhã se inicia traga com ela mudanças reais que permitam a prevalência das manchetes positivas quando tivermos que fazer o próximo balanço, daqui a um ano. n