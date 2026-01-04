O bom momento do turismo brasileiro

O Brasil confirmou, neste primeiro dia de 2026, combinado com o último de 2025, sua condição de um dos melhores destinos turísticos do mundo, atualmente, quando se trata de comemorar a passagem de ano. Há poucos outros países com capacidade igual de gerar momentos realmente marcantes numa data que é comemorada, no plano global, com igual intensidade, mas que, cada vez mais, atrai visitantes de fora para as nossas cidades devido à forma peculiar de celebração que aqui é possível encontrar.

Há o caso emblemático da cidade do Rio de Janeiro, que, inclusive, acaba de receber um certificado de reconhecimento à força de sua festa de Réveillon com a inclusão no livro dos recordes, o Guiness. Calcula-se que 5,1 milhões de pessoas foram mobilizadas nos eventos organizados para a noite da última quarta-feira, madrugada de quinta, claro que contados moradores e visitantes. Para se ter uma ideia da força econômica deste fenômeno, a rede hoteleira da capital fluminense teve, durante o período, 90% de sua capacidade de leitos ocupada.

É animador, dentro disso, que Fortaleza tenha consolidado seu calendário para a data, inserindo-se entre as cidades brasileiras que realizam as maiores festas. A Prefeitura estimou em 1,5 milhão o número de pessoas mobilizadas pelo evento que realizou, valendo registrar o acerto de descentralizá-lo, organizando shows também no Conjunto Ceará e Messejana, que se somaram àquele já consagrado que acontece na Praia de Iracema.

A verdade é que somos um País com muitos problemas, destacando-se entre os primeiros a insegurança pública que, infelizmente, prevalece nos grandes centros urbanos. Pois bem, mesmo sendo tudo isso uma realidade que não nos cabe negar que exista, continuamos como escolha preferencial de muita gente mundo afora para comemoração de uma data de muitos significados.

O momento do turismo brasileiro é excepcional e o que aconteceu nas festas de passagem de ano apenas confirma tal realidade. A temporada de 2025 chegou ao fim com um recorde de pessoas que visitaram o País e este novo êxito certamente contribuirá para que, no futuro, mais gente inclua nossas cidades entre as opções de viagem.

Em números, para quantificar a fase excepcional que experimentamos, foram 9 milhões de turistas no ano passado, representando 40% mais do que os 6,7 milhões do ano anterior, performance que permitiu ao Brasil registrar o maior crescimento global do período. Estima-se que o impacto nas receitas tenha chegado a US$ 7,2 bilhões, beneficiando diretamente um setor que emprega 8,2 milhões de pessoas.

São números que, embora expressivos, ainda parecem longe do potencial real de que dispomos, a partir de situações como a que acabamos de experimentar com a temporada de Réveillon. Eis um tema que, talvez, seja possível colocar acima das polarizações e gerar uma chance rara de unidade nacional em torno de um objetivo comum. n