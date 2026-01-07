Mais perto dos 100 anos

O POVO completa hoje 98 anos de circulação ininterrupta, preparando-se para comemorar os seus 100 anos, marca alcançada por poucos jornais brasileiros e mesmo no mundo.

Seguimos em direção ao centenário com o mesmo espírito que animou Demócrito Rocha, fundador do O POVO, que inovou ao criar um jornal independente e com base na verdade dos fatos, em uma época em que os periódicos representavam interesses partidários ou de grupos.

Ao mesmo tempo, a linha editorial do O POVO continua a valorizar a pluralidade das ideias para oferecer ao público um panorama amplo dos temas políticos, econômicos e sociais em debate, de modo que o leitor possa formar sua própria opinião.

Essa tradição, que acompanha o jornal desde o seu nascedouro, continuará a ser implementada em todas as suas plataformas, pois o debate das diferentes visões de mundo favorece um ambiente dialógico.

No entanto, o jornal reafirma o seu propósito de continuar defendendo os direitos fundamentais da pessoa humana e seu compromisso inalienável com a democracia como valor universal, pois não pode existir neutralidade diante dessas questões que interpelam a humanidade.

Conforme destacou a Presidente Institucional & Publisher do O POVO, Luciana Dummar, nas comemorações dos 95 anos do jornal: "O centenário será um novo marco para a continuidade dessa empresa jornalística, uma instituição genuinamente cearense, reconhecida em todo o Brasil. E chegaremos aos 100 anos com a mesma alegria, determinação e independência editorial que nos distingue, frente aos poderes econômico e político ou de grupos de pressão".

Ao longo de sua existência, O POVO passou por diversas transformações no modo de fazer jornalismo. Talvez a mais complexa delas tenha acontecido com o surgimento da internet. No entanto, logo se percebeu que os princípios do jornalismo não se alteram, independentemente do suporte no qual se divulga a notícia.

A transição digital ainda está em curso, agora com a inteligência artificial, mas estamos em dia com essas mudanças. O POVO vai continuar oferecendo suas notícias nas mais diversas plataformas, inclusive no impresso, pois o público tem o direito de escolher como, onde e quando vai ler o seu jornal.

Se O POVO nasceu como um projeto cearense para falar ao seu próprio povo; hoje é um jornal feito no Ceará que dialoga com o Brasil e com o mundo, impulsionado pelo grande alcance de suas plataformas digitais. Essa convergência de inovação, com uma linha editorial fincada nos princípios do bom jornalismo, levará O POVO ao centenário, em plena forma para enfrentar os próximos 100 anos.

Como registra a reportagem especial publicada no OP sobre o aniversário do jornal, "O POVO registra o presente, para nos fazer presentes. Registra o tempo, para nos fazer de passado e de futuro".



