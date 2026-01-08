Uma data a ser lembrada: 8 de janeiro

Nesta quinta-feira completam-se três anos de um dos episódios mais graves acontecidos no Brasil, desde a redemocratização do País, em 1985.

No dia 8 de janeiro de 2023, manifestantes bolsonaristas, que estavam acampados em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília, saíram em passeata, que culminou na invasão da sede dos Três Poderes e na depredação do patrimônio público.

Foi o último ato de uma fracassada tentativa de golpe de Estado, que havia começado assim que as urnas indicaram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pela Presidência da República.

A conspiração para quebrar a ordem democrática foi liderada pelo então presidente Jair Bolsonaro, condenado por cinco crimes no Supremo Tribunal Federal (STF), entre eles o de comandar uma organização criminosa armada, tramar pela abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por tentativa de golpe de Estado.

A condenação de Bolsonaro foi considerada inédita, a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente foi responsabilizado judicialmente por crimes contra a democracia. Outras duas dezenas de réus também foram condenados. Entre eles, oficiais de altas patentes das Forças Armadas.

Para lembrar a data, o governo do presidente Lula promoverá cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto, com atividades na área externa. O PT também marcou um ato na Praça dos Três Poderes em Brasília, divulgando vídeo de uma reunião ministerial em dezembro, na qual Lula manifestou-se sobre o assunto: "Eles querem que o 8 de janeiro caia no esquecimento e nós queremos que a sociedade não se esqueça nunca que um dia esse país teve alguém que não soube perder a eleição e resolveu pela forma mais cretina continuar governando esse país".

O ato golpista no Brasil emulou a invasão do Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, ocorrida dois anos antes, no dia 6 de janeiro. A manifestação foi incentivada pelo então presidente Donald Trump, derrotado em sua tentativa de reeleição por Joe Biden.

É preciso destacar que os invasores do Capitólio — ação na qual cinco pessoas foram mortas — receberam perdão de Donald Trump, assim que ele assumiu seu segundo mandato. No Brasil, tanto líderes quanto os participantes da tentativa de golpe, foram levados à Justiça, julgados e condenados — e estão cumprindo pena, aqueles considerados culpados pelo STF.

A data de hoje deveria, portanto, ser comemorada por todos os democratas — de direita ou de esquerda — e não apenas pelo governo Lula, que os conspiradores queriam depor. Por óbvio, o golpe, se tivesse sucesso, não atingiria apenas o PT e seus aliados. Todos os brasileiros ficariam dominados por um regime autocrático, submetidos à violência típica das ditaduras.

Felizmente as instituições e o povo brasileiro souberam dar a resposta adequada, em defesa da democracia e da liberdade.



