Alegria com segurança no Carnaval

A cidade de Fortaleza já se veste da alegria do Carnaval há alguns fins de semana. Desde o início do ano, uma série de programação dá as boas-vindas ao período oficialmente aberto nestes dias, como um prenúncio da festa que ora se instala. É interessante observar que há muitas festas privadas para quem deseja participar, mas há inúmeras festas públicas com o intuito de reunir o maior número de pessoas possível. Até a próxima terça-feira, a Capital e o Interior estão cheios delas.

As atividades ocorrerão em oito polos, incluindo Teatro São José, Aterrinho da Praia de Iracema, Benfica e Avenida Domingos Olímpio. Neste ano, a festa integra as comemorações pelos 300 anos da capital Fortaleza e homenageia o Mestre Macaúba do Bandolim.

Além disso, há os blocos de rua independentes, cujos membros se reúnem para manter a tradição dos festejos, contribuindo para ampliar as opções de quem gosta de se divertir nestes dias, seja em qual ritmo for.

É importante, também e sobretudo, que a alegria seja aproveitada com segurança. Além dos cuidados pessoais que cada um tem de ter, sabendo que todos são responsáveis pelo bem-estar público, as forças de segurança precisam se ocupar de fazer com que esse clima seja mantido, e não haja brechas para a violência. Quando se misturam, por exemplo, diversão e álcool, há altas possibilidades de haver problemas que afetam a tranquilidade de quem quer, de fato, aproveitar a festa.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, 9.380 agentes do Ceará atuarão diariamente na "Operação Carnaval 2026", nos cinco dias, visando ao reforço no policiamento ostensivo e investigativo. A ideia, conforme a Secretaria, é focar nos locais com grande movimentação de foliões, mas também atuar em operações de salvamento, resgate aeromédico ou em ocorrências que necessitem de perícia criminal.

Além dos cearenses que estão aproveitando estes dias, o Estado recebe muitos turistas - seja para a diversão, seja para a visita aos familiares. Por isso, com mais gente no Estado, é preciso uma grande operação também nas rodovias que cortam o Estado.

Há também opções para quem quer dedicar estes dias a uma conexão espiritual, optando por retiros religiosos, de modo a fugir dos eventos carnavalescos e usufruir deste período com mais serenidade.

Vale ressaltar a força cultural da festa, não se esquecendo também de seu caráter econômico, injetando boas quantias na economia cearense, proporcionando mais renda ao setor turístico e alimentando toda uma cadeia de vive dos serviços e do turismo.

Desse modo, o importante é que cada um aproveite da forma que achar mais interessante ao seu estilo, sempre levando em consideração a segurança individual e coletiva e o bem-estar geral. Bom Carvanal! n