Conhecendo o Blu Méditerraneé Dans Sobral

Foto: BLU MÉDITERRANEÉ DANS SOBRAL/ divulgação Sócias do Restaurante Blu Méditerraneé, em Sobral :Ana Rangel e Louise Torres,

Os passeios vespertinos dominicais pelas praças estão na memória dos sobralenses. Eram ocasiões em que o povo se arrumava para esse que era considerado um importante momento da vida social da cidade. Muitos casamentos nasceram das paqueras que aconteciam nesses passeios. Um desses locais era a Praça do Bosque, antiga Praça do Siebra. E é nesse icônico local, em uma das casas mais bonitas, tombadas pelo IPHAN, que foi instalado o Blu Méditerraneé.

O restaurante foi muito bem planejado pelas sócias, que formam uma dupla perfeita: Ana Rangel é graduada em Administração de Empresas, pós-graduada em Finanças e é uma experiente administradora; já a chef Louise Torres tem uma sólida formação em Gastronomia (foi graduada na Unifanor, em Fortaleza, e obteve o Certificat de Cuisine da Instituição Le Cordon Bleu, em São Paulo). E para coroar essa sociedade, o projeto (espetacular) foi feito pelo arquiteto Arthur Braun (marido de Louise), que conseguiu dar um toque de contemporaneidade, sem agredir o estilo art noveau original da casa.

Uma refeição no Blu é uma experiência que foi planejada em todos os seus detalhes: começa pelo aconchego proporcionado por sua arquitetura e pelo seu mobiliário; depois vem os detalhes de uma mesa bem montada, com elegância e sem exageros. Quando você chega no cardápio, já está apaixonado pelo restaurante.

O cardápio é um passeio pelo Mediterrâneo com alguns clássicos da cozinha espanhola e italiana, incrementados com a criatividade da chef Louise. Esse cardápio, que sempre apresenta novidades, pode ser acessado pelo link no Instagram

@blumediterranee.

Além do cardápio, o Blu oferece momentos especiais para os seus clientes: Festival da Paella, Especial Bossa Nova, e outras atrações que vão sendo criadas, sempre com novidades da chef Louise no menu.

A incansável chef Louise ainda encontra tempo para dar aulas na Graduação em Gastronomia do centro Universitário Uninta, onde compartilha os seus conhecimentos com as novas gerações de gastrônomos.