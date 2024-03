A comida dos K-Doramas

Foto: reprodução Bibimbap

"Doramas" foram criados inicialmente pelos japoneses, inspirados nas séries norte-americanas. O nome surgiu da dificuldade fonética para se pronunciar dramas. Esses doramas japoneses alcançaram um relativo sucesso mundial, impulsionados pelos jovens aficcionados pelos animes.

Nos últimos anos, no entanto, os coreanos desenvolveram, de forma espetacular, a sua indústria do entretenimento, e hoje o mundo inteiro consome avidamente a música (K-pop), o cinema (conquistaram o Oscar de melhor filme de 2020 com Parasita) e ultimamente os K-doramas, que tornaram-se um fenômeno nas redes de streaming como o Netflix. E como muitos desses K-doramas mostram o cotidiano dos coreanos, criou-se um grande interesse pela cozinha coreana. Afinal o que são os pratos que aparecem nos K-doramas?

Vou apresentar aqui, alguns desses pratos, muitos dos quais fazem parte de minhas aulas de Gastronomia Asiática e hoje fazem parte do meu cotidiano, pois o sabor é fantástico.

1. Kimchi

Essa acelga fermentada é o prato mais consumido na Coreia e é a sua base alimentar. A acelga é salgada e desidratada e, posteriormente, é temperada com pimenta fermentada Goshujang, alho, gengibre, açúcar, hondashi e cebolinha.

2. Bulgogui

O filé-mignon é fatiado e, posteriormente, marinado em um molho que é composto de shoyu, alho, gengibre, pimenta dedo-de-moca, açúcar, óleo de gergelim e gergelim. Depois de marinado, o filé é assado em grelhas convexas sobre braseiro de carvão.

3. Bibimbap

A tradução seria arroz misturado. Sobre uma camada de arroz são colocados os vegetais e carne salteados anteriormente. Para completar, um ovo frito com a gema mole e um molho feito com a pasta de pimenta Goshujang. O prato chega à mesa montado e aquecido e o comensal mistura tudo para se servir.

4. Kimbap

É conhecido como o "sushi coreano". É feito com uma folha de alga marinha, uma camada fina de arroz temperado, legumes e carne.

5. Tteokbokki

Surgiu como uma comida de rua; é um bolinho de arroz glutinoso, que tem um formato semelhante ao nhoque, e é servido com um molho agridoce/picante.

KIMCHI

INGREDIENTES:

-1 und acelga

-3 colheres de sopa de sal

-2 colheres de sopa de açúcar

-2 colheres de sobremesa de pasta de pimenta coreana

-3 dentes de alho finamente picados

-1 colher de chá de gengibre finamente picado

-1 xícara de chá de cebolinha picada

-1 envelope (10 gr) de hondashi

PROCEDIMENTO:

-Separar as folhas de acelga e lavar cuidadosamente.

-Polvilhar o sal e colocar um peso sobre as folhas, deixando por 3 horas.

-Espremer as folhas, uma a uma, para retirar o excesso de líquido.

-Adicionar os demais ingredientes e deixar em um recipiente fechado por 24 horas.