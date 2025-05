O capote na lata

Foto: Divulgação Capote na Lata

O ato de contar histórias durante a refeição deve ter surgido nos primórdios da humanidade, em torno do fogo, quando os nossos antepassados contavam as suas peripécias para abater a caça que estava sendo devorada. Assim, o ser humano passou a ser um colecionador de histórias temperadas com uma porção de fantasia, mas sempre com uma dose de realidade.

Hoje, a gastronomia tem a história como um de seus pilares. E foram os encontros para contar histórias e degustar os seus sabores que nos impulsionaram a criar o projeto Ceará à Mesa, que culminou com o lançamento do livro em 2023. Entre tantas histórias cearenses, vou compartilhar com vocês o clássico Capote na Lata:

Os antigos vaqueiros cearenses precisavam preparar o alimento para as longas jornadas pelo sertão e uma das alternativas foi preparar o capote, ave semi-selvagem, trazida da África nas viagens de retorno das caravelas, bem adaptada ao clima do sertão semi-árido.

A ave era cozida lentamente para amaciar a sua textura dura e era finalizada fritando-a, juntamente com a farinha, para se obter uma refeição completa. Para completar a criação, faltava definir a embalagem para suportar as longas viagens e eles encontraram a solução ideal: latas usadas vazias, culminando no desenvolvimento do Capote na Lata. A refeição ficou tão impregnada na cultura alimentar, que as gerações subsequentes se alimentavam do Capote na Lata em suas viagens, inclusive de ônibus.

Capote na Lata

Ingredientes:

1 capote;

sal e pimenta-do-reino a gosto;

4 colheres de sopa de óleo vegetal;

1 colher de chá de colorífico;

2 cebolas picadas;

4 dentes de alho picados;

3 pimentas-de-cheiro picadas;

1 pimentão verde picado;

2 tomates maduros picados;

500ml de água fervente;

1 maço de coentro;

300 gr de farinha de mandioca;

2 colheres de manteiga da terra;

100 gr de bacon picado.

Modo de fazer:

Corte as coxas, as sobrecoxas e as asas nas juntas;

Corte o peito em 4 pedaços;

Corte o dorso em 2 pedaços;

Aproveite os miúdos;

Tempere os pedaços de capote com sal e pimenta-do-reino;

Reserve na geladeira por

30 minutos;

Aqueça uma panela, coloque 2 colheres de óleo e sele os pedaços de capote, aos poucos;

Reserve os pedaços selados em uma travessa;

Na mesma panela, use a preciosa raspa que fica no fundo para refogar a cebola,

acrescentando depois as pimentas-de-cheiro, o pimentão, o alho e o tomate;

Depois que os vegetais estiverem refogados, deposite os pedaços de capote selados,

adicionando o colorífico e a

água fervente;

Cozinhe por uma hora e verifique a maciez do capote;

Se for necessário, acrescente mais um pouco de água fervente e deixe cozinhar mais um pouco;

Separe os miúdos e os pedaços menos nobres, picando-os para fazer a base da farofa;

Em uma outra panela, aqueça

2 colheres de óleo e refogue

o bacon;

Frite rapidamente os pedaços de capote cozidos;

Acrescente a farinha de mandioca, juntando os

pedaços picados;

Finalize corrigindo, se necessário, o sal e a pimenta-do-reino, e acrescentando o coentro;

