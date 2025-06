Comidinhas de Junho

Foto: Shutterstock) Cuscuz paulista

A Festa Junina é uma das maiores festas populares do Brasil. Sua origem tem cunho religioso mas, ao longo do tempo, foram agregados elementos culturais que a transformaram em um dos maiores eventos festivos do ano no Brasil.

Uma festa junina tem que ter música regional...

Uma festa junina tem que ter quadrilha, que é a dança típica...

Uma festa junina tem que ter trajes típicos...

Uma festa junina tem que ter decoração com bandeirinhas coloridas, balões e fogueira...

Uma festa junina tem de ter comidinhas típicas...

A base do cardápio de comidinhas de festa junina é composta de derivados de milho (milho cozido ou assado, mungunzá, canjica, curau e bolo de milho). Mas cada região do Brasil complementa o cardápio com as suas preferências locais. No Sul, destacam-se o pinhão, o arroz carreteiro e o choripán (sanduíche de linguiça). No Centro-Oeste temos o arroz de pequi e a sopa paraguaia. No Sudeste é popular o cuscuz paulista. No Norte temos o tacacá e a maniçoba. E no Nordeste não podem faltar o baião-de-dois e a carne de sol.

Aqui no Ceará uma comidinha dominou a cena no cardápio de festa junina - o pratinho.

Tudo começou nas barraquinhas de comida de rua, e foi ganhando espaço nas praças, estádios de futebol e festas populares. O pratinho é servido em descartáveis de plástico, e geralmente e composto de baião-de-dois ou arroz, carne de sol, paçoca e creme de galinha - uma delícia!

Apesar de ter saudades das comidinhas do Sul (onde nasci) e do Sudeste (onde concluí meus estudos), o pratinho é o meu preferido nas festas juninas.

Mas como o pratinho já é de domínio público aqui no Ceará, vou deixar aqui a receita do Cuscuz Paulista, para eu matar as saudades....

Cuscuz Paulista

Ingredientes:

3 xícaras de farinha de milho flocada

100 ml de caldo de legumes

1 cebola picada

100 ml de azeite de oliva

1/2 pimentão vermelho picado

1 lata (200 gr) de ervilha

1 lata (200 gr) de milho

100 gr de azeitona verde sem caroço picada

500 gr de molho de tomate

2 latas de sardinha

Cebolinha

Salsinha

Sal

Pimenta-do-reino

3 ovos cozidos em rodelas

2 tomates em rodelas

1/2 pimentão vermelho em tiras

Procedimento