Gastronomia e música

Foto: Divulgação Sarau do Giz, que acontece há três anos, todas as segundas-feiras, no Giz Cozinha Boêmia.

Em Fortaleza, a história dos estabelecimentos gastronômicos musicais teve um ícone, o Cais Bar. Esse bar foi inaugurado em 1985 no calçadão da praia de Iracema e, por quase 20 anos, reinou absoluto como ponto de encontro dos artistas, boêmios e intelectuais alencarinos. O Cais Bar foi responsável pelo nascimento e crescimento de muitos talentos musicais e deixou saudades para a

boemia cearense...

Hoje temos em Fortaleza um leque de alternativas de ótimos bares, barracas de praia e restaurantes, que enriquecem a experiência oferecida ao cliente com uma boa música ao vivo. Vou citar aqui alguns desses estabelecimentos: Sala 3035, Hoots Gastropub, 5 Elementos Cervejaria e Pub, Floresta Bar e outros.

Entre tantas boas alternativas, destaco o Sarau do Giz, que acontece há três anos, todas as segundas-feiras, no Giz Cozinha Boêmia. O Sarau acontece em torno de uma grande mesa, relembrando o formato dos célebres encontros musicais que aconteciam na noite carioca.

Os convidados de cada noite são músicos locais de alto gabarito, juntamente com eventuais convidados nacionais e internacionais; por isso cada encontro é único, é um show de samba, chorinho e bossa nova, com o tempero "jazzístico"

do improviso.

Tudo acontece sem perder a informalidade de um boteco. E além da alta qualidade musical, a experiência é complementada com um cardápio de comida brasileira e drinks deliciosos, e o serviço de uma trupe de garçons muito bem treinada. O Sarau do Giz já se tornou o novo ponto de encontro dos amantes da boemia

em Fortaleza.