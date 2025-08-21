Logo O POVO+
Foto de Élcio Nagano
Engenheiro Mecânico pela Unesp, pós-graduado em Administração de Empresas pela Faap, mestrando em Turismo pela Uece,  aprendeu a cozinhar ainda na infância com familiares japoneses. Durante os anos em que viveu em São Paulo dedicou-se a cursos na área de gastronomia, quando decidiu empreender na área de gastronomia, nos anos 2000, em Fortaleza, tendo comandando sucessos da culinária oriental na cidade. Além das atividades como chef e empresário do ramo de alimentação, é professor de Gastronomia da Unifanor Wyden, Coordenador Técnico da Pós Graduação em Gastronomia da Unifanor Wyden, consultor gastronômico e tem empresa de prestação de serviços de catering, palestras e cursos na área de Gastronomia. 

O frango frito é um dos petiscos mais apreciados no mundo para acompanhar uma cervejinha. Várias são as receitas emblemáticas desse petisco e, somente para mencionar alguns clássicos, temos o frango frito americano, o karaage japonês, o frango à passarinho brasileiro e o frango frito coreano ('Dakgangjeong" ou "Chikin").

Darei destaque hoje ao frango frito coreano, que passa por um processo de popularização em escala global, na esteira do sucesso dos doramas, ídolos K-pop e cinema coreano. O prato foi introduzido na Coreia pelos soldados americanos durante a Guerra da Coreia. A partir da década de 1990, ocorreu um processo de evolução, com a introdução de duas técnicas: a fritura dupla, para dar maior crocância; a finalização, salteando o frango frito no molho. Os molhos mais apreciados são o molho picante de pasta de pimenta e o molho de shoyu com alho.

Receita Dakgangjeong (Frango Frito Coreano)

Ingredientes:

Frango

  • 1/2 kg de filé de sobrecoxa (com pele para dar mais crocância)
  • Sal a gosto
  • 1 colher de chá de alho picado
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 1 clara de ovo

Para empanar

  • 1/2 xícara de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de amido de milho
  • 1 colher de chá de fermento químico
  • 1 pitada de sal

Para o molho coreano picante

  • 1 colher de sopa de pasta de pimenta gochujang
  • 80 gr catchup
  • 1/2 colher de sopa de alho
  • 1 colher de sopa de shoyu
  • 4 colheres de sopa de melaço de cana

Procedimento

Frango

  1. Cortar o frango em pedaços
  2. Temperar com sal, pimenta-do-reino e alho
  3. Adicionar 1 clara de ovo e misturar
  4. Deixar descansar por 10 minutos

Para empanar e fritar

  1. Misturar a farinha de trigo e o amido de milho
  2. Adicionar o fermento e o sal
  3. Misturar tudo
  4. Passar os pedaços de frango por essa mistura
  5. Fritar o frango por imersão em óleo quente
  6. Retirar do óleo antes de dourar
  7. Deixar descansar por 5 minutos
  8. Fritar novamente até dourar

Molho e finalização

  1. Misturar os ingredientes do molho em uma frigideira
  2. Assim que levantar fervura, adicionar o frango frito e misturar
