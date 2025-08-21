Foto: Espetinho de Sucesso/Divulgação frango frito coreano

O frango frito é um dos petiscos mais apreciados no mundo para acompanhar uma cervejinha. Várias são as receitas emblemáticas desse petisco e, somente para mencionar alguns clássicos, temos o frango frito americano, o karaage japonês, o frango à passarinho brasileiro e o frango frito coreano ('Dakgangjeong" ou "Chikin").

Darei destaque hoje ao frango frito coreano, que passa por um processo de popularização em escala global, na esteira do sucesso dos doramas, ídolos K-pop e cinema coreano. O prato foi introduzido na Coreia pelos soldados americanos durante a Guerra da Coreia. A partir da década de 1990, ocorreu um processo de evolução, com a introdução de duas técnicas: a fritura dupla, para dar maior crocância; a finalização, salteando o frango frito no molho. Os molhos mais apreciados são o molho picante de pasta de pimenta e o molho de shoyu com alho.

Receita Dakgangjeong (Frango Frito Coreano)

Ingredientes:

Frango



1/2 kg de filé de sobrecoxa (com pele para dar mais crocância)



Sal a gosto



1 colher de chá de alho picado



Pimenta-do-reino a gosto



1 clara de ovo

Para empanar

1/2 xícara de farinha de trigo



1/2 xícara de amido de milho



1 colher de chá de fermento químico

1 pitada de sal

Para o molho coreano picante



1 colher de sopa de pasta de pimenta gochujang



80 gr catchup



1/2 colher de sopa de alho



1 colher de sopa de shoyu



4 colheres de sopa de melaço de cana

Procedimento

Frango



Cortar o frango em pedaços

Temperar com sal, pimenta-do-reino e alho

Adicionar 1 clara de ovo e misturar

Deixar descansar por 10 minutos

Para empanar e fritar



Misturar a farinha de trigo e o amido de milho

Adicionar o fermento e o sal

Misturar tudo

Passar os pedaços de frango por essa mistura

Fritar o frango por imersão em óleo quente

Retirar do óleo antes de dourar

Deixar descansar por 5 minutos

Fritar novamente até dourar

Molho e finalização

