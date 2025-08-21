Engenheiro Mecânico pela Unesp, pós-graduado em Administração de Empresas pela Faap, mestrando em Turismo pela Uece, aprendeu a cozinhar ainda na infância com familiares japoneses. Durante os anos em que viveu em São Paulo dedicou-se a cursos na área de gastronomia, quando decidiu empreender na área de gastronomia, nos anos 2000, em Fortaleza, tendo comandando sucessos da culinária oriental na cidade. Além das atividades como chef e empresário do ramo de alimentação, é professor de Gastronomia da Unifanor Wyden, Coordenador Técnico da Pós Graduação em Gastronomia da Unifanor Wyden, consultor gastronômico e tem empresa de prestação de serviços de catering, palestras e cursos na área de Gastronomia.
O frango frito é um dos petiscos mais apreciados no mundo para acompanhar uma cervejinha. Várias são as receitas emblemáticas desse petisco e, somente para mencionar alguns clássicos, temos o frango frito americano, o karaage japonês, o frango à passarinho brasileiro e o frango frito coreano ('Dakgangjeong" ou "Chikin").
Darei destaque hoje ao frango frito coreano, que passa por um processo de popularização em escala global, na esteira do sucesso dos doramas, ídolos K-pop e cinema coreano. O prato foi introduzido na Coreia pelos soldados americanos durante a Guerra da Coreia. A partir da década de 1990, ocorreu um processo de evolução, com a introdução de duas técnicas: a fritura dupla, para dar maior crocância; a finalização, salteando o frango frito no molho. Os molhos mais apreciados são o molho picante de pasta de pimenta e o molho de shoyu com alho.
Receita Dakgangjeong (Frango Frito Coreano)
Ingredientes:
Frango
1/2 kg de filé de sobrecoxa (com pele para dar mais crocância)
Sal a gosto
1 colher de chá de alho picado
Pimenta-do-reino a gosto
1 clara de ovo
Para empanar
1/2 xícara de farinha de trigo
1/2 xícara de amido de milho
1 colher de chá de fermento químico
1 pitada de sal
Para o molho coreano picante
1 colher de sopa de pasta de pimenta gochujang
80 gr catchup
1/2 colher de sopa de alho
1 colher de sopa de shoyu
4 colheres de sopa de melaço de cana
Procedimento
Frango
Cortar o frango em pedaços
Temperar com sal, pimenta-do-reino e alho
Adicionar 1 clara de ovo e misturar
Deixar descansar por 10 minutos
Para empanar e fritar
Misturar a farinha de trigo e o amido de milho
Adicionar o fermento e o sal
Misturar tudo
Passar os pedaços de frango por essa mistura
Fritar o frango por imersão em óleo quente
Retirar do óleo antes de dourar
Deixar descansar por 5 minutos
Fritar novamente até dourar
Molho e finalização
Misturar os ingredientes do molho em uma frigideira
Assim que levantar fervura, adicionar o frango frito e misturar
