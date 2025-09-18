Inovações tecnológicas na gastronomia

Foto: Divulgação/ Cartken Robô autônomo de delivery da empresa cartken

Estas são algumas de minhas memórias afetivas de uma cozinha: um cozido feito na panela de ferro sobre a chama de um fogão à lenha, ou a carne assada na brasa, cujo ponto perfeito de cocção depende das mãos hábeis do cozinheiro... Será que isso ficou no passado?

Para o bem, ou para o mal, o setor de alimentação também foi invadido por uma revolução tecnológica.

Delivery

O serviço de entrega de refeições está passando por uma grande revolução, e a tecnologia é uma grande aliada do setor. Podemos citar como exemplos:

Self Heating Lunch Box - "marmitas" que aquecem

Drones para entregas de alimentos

Aplicativos para otimizar a logística do delivery

Equipamentos inteligentes na cozinha

O principal exemplo de equipamento inteligente é o forno combinado, que surgiu na década de 1970 na Alemanha. Combina o calor seco com a umidade do vapor, permitindo que realize diversas funções como assar, cozinhar, gratinar, grelhar e fritar, e os modelos mais modernos são totalmente programáveis.

Outro equipamento notável é o robô de cozinha (Thermomix), que executa as funções de picar, pesar, porcionar, misturar e cozinhar.

IA na cozinha

A Inteligência Artificial pode contribuir muito no planejamento, controle e também na operação da cozinha. Algumas aplicações que já estão em uso são:

Criação de receitas baseadas em pesquisa de preferências dos clientes, e baseadas na disponibilidade e sazonalidade dos insumos;

Organização de cardápios que consigam equalizar demanda, controle de estoques, e atendimento aos grupos de restrições alimentares;

Otimização dos processos produtivos para obter uma melhor eficiência da operação da cozinha;.Controlar a operação dos equipamentos inteligentes.

Controlar a operação dos equipamentos inteligentes.

Não há limites para a aplicação da tecnologia na gastronomia, mas gosto muito de reviver a experiência do fogão à lenha...