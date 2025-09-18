Inovações tecnológicas na gastronomia

Engenheiro Mecânico pela Unesp, pós-graduado em Administração de Empresas pela Faap, mestrando em Turismo pela Uece, aprendeu a cozinhar ainda na infância com familiares japoneses. Durante os anos em que viveu em São Paulo dedicou-se a cursos na área de gastronomia, quando decidiu empreender na área de gastronomia, nos anos 2000, em Fortaleza, tendo comandando sucessos da culinária oriental na cidade. Além das atividades como chef e empresário do ramo de alimentação, é professor de Gastronomia da Unifanor Wyden, Coordenador Técnico da Pós Graduação em Gastronomia da Unifanor Wyden, consultor gastronômico e tem empresa de prestação de serviços de catering, palestras e cursos na área de Gastronomia.
Estas são algumas de minhas memórias afetivas de uma cozinha: um cozido feito na panela de ferro sobre a chama de um fogão à lenha, ou a carne assada na brasa, cujo ponto perfeito de cocção depende das mãos hábeis do cozinheiro... Será que isso ficou no passado?
Para o bem, ou para o mal, o setor de alimentação também foi invadido por uma revolução tecnológica.
Delivery
O serviço de entrega de refeições está passando por uma grande revolução, e a tecnologia é uma grande aliada do setor. Podemos citar como exemplos:
Self Heating Lunch Box - "marmitas" que aquecem
Drones para entregas de alimentos
Aplicativos para otimizar a logística do delivery
Equipamentos inteligentes na cozinha
O principal exemplo de equipamento inteligente é o forno combinado, que surgiu na década de 1970 na Alemanha. Combina o calor seco com a umidade do vapor, permitindo que realize diversas funções como assar, cozinhar, gratinar, grelhar e fritar, e os modelos mais modernos são totalmente programáveis.
Outro equipamento notável é o robô de cozinha (Thermomix), que executa as funções de picar, pesar, porcionar, misturar e cozinhar.
IA na cozinha
A Inteligência Artificial pode contribuir muito no planejamento, controle e também na operação da cozinha. Algumas aplicações que já estão em uso são:
Criação de receitas baseadas em pesquisa de preferências dos clientes, e baseadas na disponibilidade e sazonalidade dos insumos;
Organização de cardápios que consigam equalizar demanda, controle de estoques, e atendimento aos grupos de restrições alimentares;
Otimização dos processos produtivos para obter uma melhor eficiência da operação da cozinha;.Controlar a operação dos equipamentos inteligentes.
Controlar a operação dos equipamentos inteligentes.
Não há limites para a aplicação da tecnologia na gastronomia, mas gosto muito de reviver a experiência do fogão à lenha...
