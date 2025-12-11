Bem-vindos ao Mercado de Tsukiji

Foto: Élcio Nagano Degustação de atum blue fin

O Japão é um destino turístico que está em evidência por vários motivos: segurança, limpeza, educação, cordialidade, riqueza cultural, harmonia entre as tradições e a modernidade, gastronomia. Mas não foi essa atual onda turística que me trouxe novamente ao Japão. Para mim, há ainda o fator da imersão cultural, a fim de compreender e assimilar o legado identitário de meus antepassados.

Da mesma forma que fiz nas vindas anteriores a Tóquio, um dos lugares que não deixo de visitar é o Mercado de Tsukiji, que já foi o maior mercado de peixes e frutos do mar do mundo. Em 2018, as operações atacadistas foram transferidas para Toyosu.

O Mercado de Tsukiji, contudo, manteve e ampliou as suas operações de venda de comida típica, bebidas e utensílios de cozinha e tornou-se uma passagem obrigatória para o turista, além de ser frequentado pelos moradores da cidade.

Nesta minha visita, provei muitas iguarias (frutos do mar grelhados na brasa), mas o ponto alto foi a degustação do atum blue fin, tendo o privilégio de experimentar sabores e texturas fantásticos, pois cada parte do peixe tem um teor de gordura específico. Este é um local onde você pode comer bem, gastando pouco. Ficam as imagens e a dica de viagem!