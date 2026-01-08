Logo O POVO+
Mergulho na cultura japonesa
Foto de Élcio Nagano
Engenheiro Mecânico pela Unesp, pós-graduado em Administração de Empresas pela Faap, mestrando em Turismo pela Uece,  aprendeu a cozinhar ainda na infância com familiares japoneses. Durante os anos em que viveu em São Paulo dedicou-se a cursos na área de gastronomia, quando decidiu empreender na área de gastronomia, nos anos 2000, em Fortaleza, tendo comandando sucessos da culinária oriental na cidade. Além das atividades como chef e empresário do ramo de alimentação, é professor de Gastronomia da Unifanor Wyden, Coordenador Técnico da Pós Graduação em Gastronomia da Unifanor Wyden, consultor gastronômico e tem empresa de prestação de serviços de catering, palestras e cursos na área de Gastronomia. 

Élcio Nagano gastronomia

Mesa posta em passagem de Élcio Nagano por ryokan
Se você quer dar um mergulho na cultura japonesa, hospede-se em um ryokan - pousada que oferece uma experiência imersiva na cultura japonesa.

A experiência já começa na chegada, quando você tem que descalçar os sapatos no hall de entrada e substitui-los por chinelos, e em alguns casos os tamancos de madeira. Ainda no hall de entrada você tem que escolher o seu yukata (traje japonês).

A partir daí, para circular nas dependências do ryokan, você tem que estar vestido de yukata e calçado com chinelo.

A decoração do quarto é baseada no princípio do shibui (menos é mais) e tudo é focado na simplicidade e funcionalidade; o piso é de tatame (piso de palha de arroz) e para dormir você estende o futon (edredon japonês). Alguns ryokans oferecem também os tradicionais ofurô, que são os banhos de imersão.

Mas o ponto alto da experiência são as refeições, pois geralmente são servidos banquetes kaisseki - refeições com múltiplas etapas (15 ou mais) servidas em porções minimalistas onde são valorizados o sabor, a sazonalidade, a estética e a harmonia entre as etapas. Até o café da manhã é servido no estilo kaisseki.

 

